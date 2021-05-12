Quick Sigorta dört yaşında - Son Dakika

12 Mayıs 2017'de ilk poliçesini düzenleyen Quick Sigorta, ardında bıraktığı dört yıla sayısız ürün, başarı ve ödül sığdırdı. Yatırımları, sektörde hızla büyümesi, layık görüldüğü ödüller ve ürün çeşitliliğiyle sigorta sektöründe kısa zamanda adından söz ettiren Quick Sigorta, sektörde emin adımlarla ilerliyor ve her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın dört yıl gibi kısa sürede sektörde kazandığı güveni şu sözlerle anlatıyor:

"Quick Sigorta olarak sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlattık ve 'Cepten, netten acenteden' mottomuzla sigortalılarımıza hizmet veriyoruz. Geniş bir sigorta ürünü yelpazesine sahibiz ve Türkiye'nin 81 ilinde 3 binin üzerinde acentemiz bulunuyor. Web sitemiz ve mobil uygulamamızla müşterilerimize istedikleri zaman, istedikleri her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlıyoruz."

"Sigortacılıktan kazandığımızı sigortacılığa yatırdık"

"Sigortacılıktan kazandığımızı, sigortacılığa yatırdık" diyen Yaşar, sözlerine şu şekilde devam etti: "2020 yılını 514,3 milyon TL öz kaynak büyüklüğü ve 2,472 milyar TL bilanço büyüklüğü ile kapattık. Faaliyete başladığımız 2017 yılından bu yana geçen dört yılda oluşturulan tüm değerlerin şirkette tutulması ve temettü dağıtılmaması, sonuçlarını göstermeye başladı. Quick Sigorta olarak bilanço büyüklüğü bakımından hayat-dışı sigorta şirketleri içinde ilk 10 büyük şirket arasında yer almayı başardık.

Dört yıl önce çıktığımız bu yolda hayallerimizin izinde sayısız ödül, başarı ve ilklere imza atarak yolumuza sağlam ve hızlı adımlarla devam ediyoruz. Memleketimizin dört bir yanından hayallerimize ortak olan herkese teşekkür ederiz.

Üstelik bu sene bayram Quick Sigorta'nın 4.yaşı ile aynı zamana geldi. Hepimize çifte bayram yaşatıyor. Bayramımız ve yeni yaşımız kutlu olsun birlikte nice yıllara" dedi. - ANKARA