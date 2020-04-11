Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Quick Sigorta'nın 'Evde Kal' konulu reklam filmi yayına girdi - Son Dakika

Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi

6 saat önce

Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi Quick Sigorta tarafından hazırlanan "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi.

Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi

ANKARA - Quick Sigorta tarafından hazırlanan "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi.

Türkiye'de farklı kuruluşlar da korona virüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Quick Sigorta tarafından bu kapsamda hazırlanan "Evde Kal" konulu reklam filmi de yayına girdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, reklam filminde kullanılan "Hayatta Kal" şarkısının sahibi olan Anıl Selvi'nin Quick Sigorta Kayseri Acentesi Mehmet Selvi'nin oğlu olduğunu belirterek, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde acentelerimize ve topluma onların duygularını paylaştığımızı, evde kalarak hayata bağlanmaları mesajını vermek istedik. Bunu bir acentemizin oğlunun çalışması ile yapmış olmak bizim için ayrıca önemliydi. Acentelerimizin ve tüm sigortalılarımızın sağlığını düşünerek 2 hafta önce devreye aldığımız "Evdeyiz Hizmetinizdeyiz" çalışmamızın vurgusunu da bu filmde yapıyoruz. Sigortalılarımız ve acentelerimiz evlerinden çıkmadan, www.quicksigorta.com adresi üzerinden poliçelerini alabilir, acentelerimiz ile iletişime geçebilir. Yine https://acente.quicksigorta.com/profil/PARTAJ linkinden ve tüm acentelerin sosyal medya hesaplarından gerçekleşen tüm online satışlarımız acentelerimizin satışı olarak gerçekleşiyor. Kısacası bu sadece bizim online satış kanalımız değil acentelerimizin satış kanalı oldu. Aslında. 2150 acentemiz artık bir online satış kanalına sahip" dedi.

Oldukça dikkat çekici bir şarkı eşliğinde ilerleyen 1 dakikalık reklam filminin oldukça kısa bir süre içinde hazırlandığını belirten Maher Holding, Pazarlama ve İletişim Başkanı, Dr. İsmail Kızılbay, "Şarkı vurucu ve duygusal. Anıl genç bir üniversite öğrencisi ve içinden geçenleri söze ve müziğe dökmüş. Çok beğendik ve hızlıca reklam filmi çalışmasını tamamladık. Temel yaklaşımımız samimi olmak, duygulara tercüman olmak ama aynı zamanda evde kalmanın, hayatta kalmanın önemine vurgu yapmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi. Kızılbay filmin geniş bir planlama ile yayınlanacağını ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden farklı çalışmaların kullanılacağını belirtti.

Reklam Filminde rol alan Anıl Selvi 1993 Kayseri doğumlu ve Quick Sigorta Kayseri Acentesi Mehmet Selvi'nin oğlu. Kayseri Fen Lisesi mezunu olan Anıl Selvi halen Ankara'da Mimarlık eğitimini sürdürüyor. 2015 yılından bu yana Ankara'da müzik çalışmalarını sürdüren Anıl Selvi, gündeme ilişkin samimi bir mesaj veren çalışma gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Quick Sigorta'nın Evde Kal konulu reklam filmi yayına girdi

Evde Kal, Sigorta, Kayseri, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:57 Kaynak: İHA

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