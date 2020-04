Quiet Abana Kastamonu, Türkiye'nin en büyük eko turizm tesisi olacak - Son Dakika

ASÜER Contultancy&Investment AŞ, doğa, tarih ve damak tadı konusunda Karadeniz'in gizli kalmış yıldızlarından olan Kastamonu ilinde yeni bir turizm tesisi için start verdi. Yatırım ve Danışmanlık şirketinden yapılan açıklamada proje hakkında bilgi verilerek, "Covid 19 sonrasında her konuda olduğu gibi tatil konusunda da beklentilerimiz çok değişecek. 2022 yılında toplamda 270 yatak kapasitesi sunmaya hazırlanan ekolojik tesis, bu değişime uygun planlandığı için Kastamonu'nun yıldızı Abana'yı turizmde en çok rağbet gören rotalar arasına yükseltecek. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'te ise Türk turizmine ekolojik tatil açısından model olacak bu yeni konaklama kompleksini tümüyle tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. 110 bin metrekarelik alanda birbirine 3'er dönüm mesafe ile inşa edilen bungolavlarda devre mülk sezonluk tatil, toplantı salonları içeren otel, çadır ve karavanda konaklama seçenekleri sunacağız. Mimaride başrolü tabiata veren Quiet Abana, göz alıcı güzelliklerle dolu bir kanyonda ekolojik pazarın yanı sıra meyve sebze yetiştirilecek hobi bahçeleri, at çiftlikleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğa sporlarına uygun bir ortamda güvenli, konforlu, ekolojik ve sessiz tatilin adresi olacak" denildi.



İçinde bulunmakta olduğumuz pandemi süreci sona erdiğinde, turizm ve alışveriş konusunda beklentilerin değişeceğini ifade eden yetkililer, "Turizm dünyasında Korona Sertifikası konuşulurken, sektördeki oyuncuların yeni sürece adapte olması gerekiyor. Kastamonu Abana'da 110 bin m2 alana kurulacak olan Quiet Abana, ASÜER AŞ imzası ile turizmde değişen beklentilere uygun olarak hazırlanıyor. Bundan birkaç ay sonra bile doğaya daha saygılı, manyetik alanlardan uzak kalırken kent yaşamının teknoloji, sağlık, güvenlik gibi tüm konforlarını içinde barındıran tesislere yöneleceğiz. İnsanlar uzun bir süre yurt dışına çıkmak yerine, daha önce hiç görmedikleri ama güzelliği ile onları mutlu edecek yakın ve farklı alternatifler isteyecekler. Kastamonu şehrimizde, el değmemiş bir doğaya sahip olan Abana, bu anlamda Türkiye'nin en çok rağbet gören yeni rotası olmaya en iyi aday. Şehir, Ankara'ya yakın, İstanbul'a da Bodrum'dan daha uzak değil. Quiet Abana da dijitalleşmenin getirdiği sosyal medya alışkanlığına harika fotoğraf kareleri ile yanıt veriyor; Kastamonu'nun sahip olduğu gastronomik birikim ile ağızları tatlandırıyor; tarihi, denizi ve tertemiz doğası ile artık en önemli kriterimiz olan oksijeni konuklarına sunmak konusunda ise rakip tanımıyor. Tarihi doku ile çevrili bir kentte doğayı dinlemek isteyenlere hitap eden Quiet Abana, Türkiye'de turizmin çehresini değiştirecek yeni bir yaklaşıma sahip. At çiftliklerinden bisiklete her türlü hobi ve spora uygun, meyve sebze bahçeleri, organik pazarı ve gastronomi becerisi ile orada geçirilen zamanı unutulmaz kılacak benzersiz bir ekolojik tesis hedefleniyor. Birbiri arasında geniş mesafeler olan, sezonluk tatilin tadını çıkartabileceğiniz ferah bungalovlar, çadır ve karavana özel araziler ve pedagog gözetiminde hazırlanan çocuk etkinlikleri ile Quiet Abana, daha proje aşamasında iken devre mülk tatil satın almak isteyenlerden talep görmeye başladı. Karadeniz, göz kamaştıran doğası ve asi deniziyle uzun yıllar boyunca tatil için keşfedilmeyi bekledi. Bundan böyle, değişen ekonomik yapı ve sosyal mesafe ihtiyacı nedeniyle, "Her şey dahil" yaklaşımının geride kaldığını söyleyebiliriz. Gıda krizi endişelerinin dile getirildiği şu günlerde, pek çok şeyin çöpe atıldığı açık büfe kahvaltıları ve yemek kuyruğunda yan yana beklemek gibi tatil yaklaşımları geçmişe gömülüyor. Bundan böyle doğaya ve üreticiye saygıyla yaklaşmak; organik, faydalı ve sağlıklı beslenmek, alışkanlık haline gelecek. Tatilden beklentilerimiz ve seçim kriterlerimiz değiştikçe, kalabalıklardan uzak, temiz ve ferah coğrafyalara öncelik vereceğiz. Abana, doğal güzellikleri ile değişen beklentilerimize çok uygun. İlçede denize girmek isteyenlerin tercihi olan Hacı Veli mevkii, konuklarını aynı adı taşıyan konağı ve göz kamaştırıcı kanyonu ile karşılıyor. Hacı Veli Kanyonu'ndan; ormana, deniz ile buluşan vahşi kayalıklara ve insanı ferahlatan denize bakmak, insana yaşadığını hissettiren güçlü bir nefes gibi. Bu taze nefes; zengin ormanın, çam ağaçları ve ilçenin görülmeye değer yaşlı çınarlarının bir armağanı. Sırtını ormana, yüzünü denize çevirmiş olan Abana, derli toplu, sakin ve huzurlu bir mimariye sahip" ifadelerine yer verildi.



Eko-turizmin en iddialı adresi olacak



Projede otel konaklamasının yanı sıra doğada yaşamın sembolü Bungalov evlerde devre mülk tarzı sezonluk tatil seçeneklerinin de olduğunu vurgulayan yetkililer, "110 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulu 270 yataklı ekolojik platonun felsefesi, doğa turizmi ve ekolojik yaşam. Arazinin yüzde 80'inde birbirinden 3 dönüm uzaklıkta evlerin yanı sıra farklı giriş çıkışlara sahip alanlarda karavan ve çadır için güvenli tesisler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Muhteşem deniz manzarası eşliğinde, tekne ile balık tutmaya gitmek, atlı safari, macera parkı ve Hobbit evleri, özellikle çocukların doğa ile buluşması için iyi bir fırsat sunacak. Ekolojik platoda yerel üreticileri de destekleyecek bir anlayışla kurulacak olan köy pazarında ise hem organik ürünleri ve yöresel lezzetleri tadabileceğiniz hem de dostlar için sağlıklı ürünler satın alıp yanınızda götürebileceğiniz bir tatil hazırlanıyor. Katkı içeren gıdalar ve konserve ürünlerden uzak durularak odun fırınlarında pişen ekmekler ve titiz bir sertifikasyon süreci ile kurulan organik pazar, özellikle çocukları ile tatil yapan ailelerin içini ferahlatacak. Hobi bahçelerinde ineklerden süt sağmayı ve meyve toplamayı öğrenen çocukların, gelecekte doğaya sahip çıkacaklarını düşünmek yanlış olmaz. Ayrıca bu sessiz tesis, kitap okumak, yoga ya da sanatla ilgilenmek isteyenlere de derinleşme fırsatı sunuyor. Şu bir gerçek ki, giderek her kararımızı, "Sosyal medya profilimizde nasıl görüneceğine" bakarak vermeye başladık. Deneyimli rehberler eşliğinde dağ yürüyüşlerinin (trekking) adresi olan Hacı Veli Kanyonu ve Quiet Abana'nın inşa edileceği arazi, doğanın tadını çıkartırken şehirdeki dostlarla paylaşmak için başka yerde bulamayacağınız nefis kareler de sunuyor. Buraya aşık olmak için ürkek bir ceylan, patikanın kenarında beliren ve insana kendini bir masalın içindeymiş gibi hissettiren renk renk mantarlar, daha önce varlığından bile haberdar olmadığınız bir kuş türü yeterli olabilir. Şüphesiz ki doğa aşkı ile başlatılan Quiet Abana projesi de aktivite seçenekleri, kamp ateşinde çekilip dostlara gönderilen dinlendirici videolar ve tesisin içinde kurulan organik pazardan hediye götürülen ev yapımı organik reçel kavanozları ile "İyi ki hayattayım" dedirtecek bir seçim olacak. Orman içinde sessizliğin tadını çıkartma şansını sunan büyük projede kurumsal ihtiyaçlar da unutulmadı. Şirketler, spor kulüpleri ya da tüm dünyada büyük ilgi gören iyi yaşam (wellness) konseptli buluşmalarda kullanılmak üzere inşa edilen çok amaçlı salonlar, ferah bungolavlar ve 270 yataklı ekolojik tesisin, 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Çadır ve karavan tutkunlarına da hitap edecek olan Quiet Abana'nın deneyimli rehberler, pedagoglar ve ekolojik üreticilerin deneyimi ile şekillenecek hizmet kadrosunu ve çevre düzenlemelerini bitirerek hizmet sunmayı hedeflediği tarih ise 2023, Pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen yatırıma devam eden ASÜER Yönetimi, Quiet Abana projesini Büyük Millet Meclisimizin 100. yılında kamuoyuna duyururken, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023'te Kastamonu'nun ve Türkiye'nin en büyük ekolojik turizm tesisini konuklara açmayı hedefliyor" açıklamalarına yer verildi. - ERZURUM