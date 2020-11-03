Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim - Son Dakika

Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim

03.11.2020 15:22
Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim, System.String[]

"Burada olmak çok güzel""Elimden geleni yaptığım sürece takıma faydalı olacağım""Süper Lig'in kalitesi bana Fransa ligini andırıyor""Cengiz daha da iyisini yapacaktır""Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu""İşlerin iyi gitmesinden mutluyum""Daha da iyi olacağız""Feghouli ile...

"Burada olmak çok güzel"

"Elimden geleni yaptığım sürece takıma faydalı olacağım"

"Süper Lig'in kalitesi bana Fransa ligini andırıyor""Cengiz daha da iyisini yapacaktır""Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu""İşlerin iyi gitmesinden mutluyum""Daha da iyi olacağız""Feghouli ile henüz konuşmadım""Boateng bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, "Cezayirli olup burada futbol hayatını sürdüren çok arkadaşım var. Bilgi aldım, herkes taraftarlardan, burada hayat kalitesinin yüksek olduğundan bahsetti. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim" dedi.Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Ghezzal, "Beşiktaş'ta bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel" diye konuştu."TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELME FIRSATI, MEYDAN OKUMA ŞANSI ELDE ETTİM"Transfer olmadan önce Türkiye'de forma giyen birçok isimden bilgi aldığını dile getiren Ghezzal, "Burada çok tanıdığım var. Cezayirli olup burada futbol hayatını sürdüren çok arkadaşım var. Bilgi aldım, herkes taraftarlardan, burada hayat kalitesinin yüksek olduğundan bahsetti. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim" şeklinde konuştu."ELİMDEN GELENİ YAPTIĞIM SÜRECE TAKIMA FAYDALI OLACAĞIM"Türkiye'ye gelmesinin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Cezayirli kanat oyuncusu, "Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum ama bu macera yeni bir macera. Benim için iyi bir fırsattı Türkiye. Kaliteli bir lig var. Elimden geleni yapmak için geldim. Elimden geleni yaptığım sürece takıma faydalı olacağım" ifadelerini kullandı."SÜPER LİG'İN KALİTESİ BANA FRANSA LİGİNİ ANDIRIYOR"Süper Lig'i Fransa Ligue 1'e benzettiğini ifade eden Ghezzal, şöyle konuştu: "Süper Lig'i Fransa Ligue 1'e benzetiyorum. İtalya Serie A'da da oynadım. Süper Lig'in kalitesi bana Fransa ligini andırıyor. Hakemler, kurallar her yerde aynı. Premier Lig'de hakemlerin karar alma süresi daha kısa. Fransa, İtalya ve burada bu süre biraz daha uzuyor.""CENGİZ DAHA DA İYİSİNİ YAPACAKTIR "Cengiz Ünder ve eski takımı Leicester City ile ilgili gelen bir soru üzerine de konuşan Ghezzal, "Gelmeden önceki son gün Cengiz'in kendisiyle tanıştım. Daha öncesinden de tanıdığım bir futbolcuydu. İtalya'da forma giyiyordu. Fiorentina'da forma giyerken onu izlemiştim. Cengiz'i güçlü, hızlı ve teknik buluyorum. Beğendiğim bir futbolcu. Son iki maçında asist yaptı, daha da iyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de. O da Cengiz'e yardımcı olacaktır" dedi."OĞUZHAN İLE İLK KONUŞTUĞUM KONULARDAN BİRİ BUYDU"Geçtiğimiz sezonlarda Lyon formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı forma giydiği hatırlatılan Ghezzal, "Buraya geldiğimde o dönemden hala takımda olan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu. Çok güzeldi, ısınma sırasında stat doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz bir atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım" şeklinde konuştu."İŞLERİN İYİ GİTMESİNDEN MUTLUYUM"Beşiktaş'taki geleceği sorulan Cezayirli futbolcu, "Henüz bunu konuşmak için çok erken, sadece iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden mutluyum. İyi futbol oynuyoruz, galibiyetler alıyoruz. Sezon sonuna çok var" diye konuştu."DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"Oynadığı dönemde elinden gelenin fazlasını vermeye çalıştığına dikkat çeken Ghezzal, "Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü hatta yüzde iki yüzümü vermeye çalışıyorum. Her maç, her antrenman fizik kalitem yükseliyor. En önemli şey takımın kazanması. Sadece ben değil, tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı."FEGHOULİ İLE HENÜZ KONUŞMADIM" Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli ile henüz konuşmadığını dile getiren Rachid Ghezzal, "Feghouli ile henüz konuşmadım. Galatasaray'ın futbolcusu. Herhangi biriyle konuşma ihtiyacı hissetmedim, burada herkes yardımcı oluyor. Umarım maçtan sonra üzülen o olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için önemli. Az taraftarla oynuyoruz ama bu maçların önemini değiştirmiyor" şeklinde konuştu."BOATENG BANA BEŞİKTAŞ'IN KRALI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"Ghezzal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng ile konuştuğunu belirterek şöyle konuştu: "Boateng bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. 6 ay görev yaptı. Kiminle konuşursam konuşayım herkes bana güzel şeyler söyledi."

Şampiyon olabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Ghezzal, sözlerini şöyle noktaladı: "Çok kaliteli takımımız. Büyük takımımız var, iyi bir ruh yakaladık. Bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz, gidişatımız güzel. Bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim
Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim
Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim
Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim

Rachid Ghezzal, Futbolcu, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rachid Ghezzal: Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, meydan okuma şansı elde ettim - Son Dakika Spor


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