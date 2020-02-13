Radyo Başakşehir yayın hayatına başladı - Son Dakika
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Radyo Başakşehir yayın hayatına başladı

7 saat önce

Radyo Başakşehir, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde yayın hayatına başladı.

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Radyo Başakşehir, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde yayın hayatına başladı.


Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile çok sayıda radyocu katıldı. Talha Bora Öge, Hopdedik Ayhan, Adem Metan, Gönül dostu Şener, Cenk Sarıkaya, Mehmet Çelikyay, Polat Labar, Bay damar Ersin, Düş bahçesi Ali gibi yerel ve ulusal bazda yayın yapan radyocuların bir araya geldiği programda konuşan Başkan Kartoğlu, internet üzerinden yayın yapacak Radyo Başakşehir ile mutluluğun sesini tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.


"Mutluluğun şehrinde mutluluğun sesi"


Radyo Başakşehir'in sloganın 'mutluluğun sesi' olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Her radyonun bir sloganı vardır. Radyonun kimliği, yayın politikası hakkında dinleyicilerine ipuçları verir. Mutluluğun şehri Başakşehir'in radyosunun sloganı da mutluluğu anlatmalı dedik. ve sloganımızı, 'Mutluluğun Sesi' olarak belirledik. Başakşehirlilerden başlayarak, dünyanın neresinde olursa olsun, bizi dinleyen herkesi mutluluk çemberinde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir ile ilgili bir müjde de veren Kartoğlu, YouTube Akademi gibi Radyo Akademisi de kuracağız. Radyo programcısı olmak isteyen gençlerimize, eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından Radyo Başakşehir pastası kesildi.


"Mutluluğun Sesi" yayında


Radyo Başakşehir'in ilk canlı yayınını Başkan Kartoğlu gerçekleştirdi. Ünlü radyocularla günü değerlendiren Kartoğlu, bundan sonra da sık sık Radyo Başakşehir'e konuk olacağını belirtti. Kartoğlu, İnternet ve telefonlardaki uygulamalar üzerinden dünyanın her yerine ulaşacak radyo sayesinde telefonlarda, İpod'da, tabletlerde, kısacası her yerde radyoyu dinleme imkanı olacağının altını çizerek, " Türkiye'nin önde gelen radyocuları, yani sizlerden bazıları, her hafta özel bir programda konuğumuz olacak. Radyo Başakşehir mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşacaklar" değerlendirmesinde bulundu.


İnternet üzerinden yayın yapan Radyo Başakşehir internet adresi üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebilecek. - İSTANBUL

Dünya Radyo Günü, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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