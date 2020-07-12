"Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" Prime ile Arabalı Sinema Gecesi etkinliğinde gösterildi - Son Dakika

"Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" Prime ile Arabalı Sinema Gecesi etkinliğinde gösterildi

Vizyonda kaldığı süre içinde, çocuklar kadar yetişkinlerin de beğenisini kazanan "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" filmi, "Prime ile Arabalı Sinema Gecesi" etkinliklerinde izleyiciyle buluştu.

Vizyonda kaldığı süre içinde, çocuklar kadar yetişkinlerin de beğenisini kazanan "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" filmi, "Prime ile Arabalı Sinema Gecesi" etkinliklerinde izleyiciyle buluştu.

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Türk Telekom'un Prime markası tarafından hayata geçirilen Prime Açık Hava Sineması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak Ortaköy Açık İSPARK'ta gerçekleşti.

Vizyonda kaldığı süre boyunca 3,5 milyona yakın gişeyle Türkiye'de bir rekor kıran animasyon ve macera türündeki "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe", "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Katılım ücretsiz

Haziran ayında "Aşıklar Şehri (La La Land)", "7. Koğuştaki Mucize" ve "Bir Şans Daha" adlı filmlerin gösterildiği etkinlik, 16 Temmuz'da "Bayi Toplantısı", 18 Temmuz'da ise "Ajanlar İş Başında" adlı filmlerin gösterimiyle devam edecek.

Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime kullanıcıları, 0507 178 56 81 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor.

Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye, Prime uygulaması ve web sitesinden ulaşılabiliyor.

Türk Telekom, Göbeklitepe, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe' Prime ile Arabalı Sinema Gecesi etkinliğinde gösterildi - Son Dakika
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