Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika Magazin

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak

13 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.


Çocukların merakla beklediği 27 Aralık tarihinde vizyona girecek olan 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filminin karakterleri 1 Ocak'ta Forum Diyarbakır'da miniklerle buluşacak. Ortak alanda film müzikleriyle gösteri yapacak olan karakterler, sonrasında miniklerle filmi birlikte izleyecekler. Gösteri seans saatleri, 15.00 - 17.00 - 18.00 olan etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi
Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 2020'ye dua ederek girdi Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika Haberleri
23:56 Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi - Son Dakika Magazin
23:41 Mustafa Ceceli: Yerli otomobili çıkar çıkmaz alacağım - Son Dakika Magazin
23:01 Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Son Dakika Magazin
12:01 Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika Magazin
09:53 2019'un en çok aranan şarkıcıları - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]