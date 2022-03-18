Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

18.03.2022 19:55

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti.

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesi Kuzeyce köyünde rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti.

İlçenin Kuzeyce köyünde gece saat 03.00'da rahatsızlanan 62 yaşındaki Umiye Uyumaz için yakınları ambulans için sağlık ekiplerine haber verdi, Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 112 Acil sağlık ekiplerin Rize Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu ambulans çıkamayınca bu kez Rize Özel İdare ekiplerine ait iş makinesi ile köye ulaşıldı. Hasta Umiye Uyumaz ambulansa kadar iş makinesi ile taşınırken, ambulansa konulmasının ardından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı
Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı
Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı

YORUMLAR
500
Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı

Ambulans, Rize, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti... Hasta ambulansa iş makinesi ile taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement