Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)

6 saat önce

Mustafa Sarıgül'ün cenaze alanına gelişi Cenazenin başında bekleyenler Cemil Çiçek'in cenaze alanına gelmesi ve dua etmesi AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın cenaze alanına gelişi Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın cenaze alanına getirilmesi Muharrem İnce'nin cenaze alanına gelişi...

Mustafa Sarıgül'ün cenaze alanına gelişi

Cenazenin başında bekleyenler

Cemil Çiçek'in cenaze alanına gelmesi ve dua etmesi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın cenaze alanına gelişi

Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın cenaze alanına getirilmesi

Muharrem İnce'nin cenaze alanına gelişi

BBP Başkanı Mustafa Destici'nin cenaze alanına gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze alanına gelişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cenaze alanına gelişi

Kocatepe Camisinden görüntü ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (1)

Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)

Mustafa Sarıgül, Naci Bostancı, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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