Son Dakika Haberleri: Ramazan Övüç, Hekimoğlu Trabzon Fk'da

Ramazan Övüç, Hekimoğlu Trabzon Fk'da

26 dakika önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, bir dönem Trabzonspor forması giyen Ramazan Övüç ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ramazan Övüç, Hekimoğlu Trabzon Fk'da, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, bir dönem Trabzonspor forması giyen Ramazan Övüç ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, binasında gerçekleşen imza töreninde Hekimoğlu Trabzon FK Başkanvekili Suat Hekimoğlu'nun hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Ramazan Övüç, "H. Trabzon FK camiasında şampiyon olmaya geldim. Yapılanması ve hedefleri konusunda Türkiye'de adından sıkça söz ettiren böyle bir kulüpte bulunmaktan son derece mutluyum" dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Trabzon kentinin benim gönlümde apayrı bir yeri bulunuyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Trabzonspor formasını giydim. Trabzonspor'a geldiğimde çok büyük heyecanlar yaşamıştım. Bugün aynı şehrin takımında H. Trabzon FK 'ya gelirken aynı heyecan ve duyguları yaşıyorum. Bu kulüpte çok güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Hekimoğlu: "Takımımıza çok katkı yapacak"

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanvekili Suat Hekimoğlu da, "Ramazan Övüç, Türkiye'de oynadığı kulüpler ve ortaya koyduğu performansla kariyeri herkesçe bilinen tecrübeli bir futbolcu. Kendisini H. Trabzon FK ailesi içinde görmekten son derece mutluyuz. Ramazan'ın takımımıza çok katkı yapacağını biliyoruz. Futbol yaşantısının en güzel günlerini bizlerle birlikte geçireceğinden en ufak kuşkum yok. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan Övüç'ün kariyeri

16 Mart 1994 yılında Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Övüç, futbola 2005 yılında Kayseri İl Özel İdarespor Kulübü'nde başladı. 2011 yılında Kayseri Erciyesspor'da profesyonel hayata atılan Övüç, sırasıyla Kayseri Şekerspor, Kırıkhanspor, 1930 Bafraspor, Trabzonspor, Aydın 1923, Eskişehirspor, Samsunspor ve son olarak ta Trabzonspor formasını giydi. Süper Ligde 3, 1. Ligde 43, 3. Ligde 29 resmi müsabakada forma giyen tecrübeli futbolcunun Türkiye liglerinde 27 golü bulunuyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:21 Kaynak: İHA

Ramazan Övüç, Trabzon, Spor
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