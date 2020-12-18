Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nden TRT'ye "Kültür ve Sanata Katkı Ödülü" - Son Dakika

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nden TRT'ye "Kültür ve Sanata Katkı Ödülü"

18.12.2020 16:13
Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nden TRT'ye

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde "Kültür ve Sanata Katkı Ödülü" TRT'ye verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde "Kültür ve Sanata Katkı Ödülü" TRT'ye verildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre ödülü, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren aldı.

"Sektöre büyük katkı sağlama amacındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eren, Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak kültür ve sanata katkı konusunda özellikle son yıllarda birçok yeni proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "TRT, televizyon filmleri, 12 Punto Senaryo Günleri, TRT 2'nin açılmasıyla bu alanda verdiğimiz destek ile sektöre büyük katkı sağlamak amacındayız. TÜRSAK gibi 29 yıldır bu alana hizmet vermiş bir kurumdan bu ödülü almaktan memnuniyet duymaktayım." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında "Uluslararası Randevu Ödülü"ne yapımcı Timur Savcı, "Sinemaya Katkı Ödülü"ne ise Kadir Beycioğlu layık görüldü.

Festivaldeki 30 film ve diğer etkinlikler çevrim içi izlenebilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen festivaldeki tüm film ve etkinlikler Zoom ve TÜRSAK YouTube kanalı üzerinden 3 Aralık'a kadar ücretsiz izlenebilecek.

Sabah 11.30 ile akşam 21.00 arasında yapılacak gösterimlerde 20 kısa ve 10 uzun metraj olmak üzere toplam 30 film gösterilecek.

Film Festivali, İstanbul, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nden TRT'ye 'Kültür ve Sanata Katkı Ödülü' - Son Dakika


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