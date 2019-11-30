Son Dakika Haberleri: Rapor: Çinli teknoloji devleri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine destek veriyor
Son Dakika Dünya Rapor: Çinli teknoloji devleri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine destek veriyor - Son Dakika Dünya

Rapor: Çinli teknoloji devleri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine destek veriyor

6 saat önce

Sosyal paylaşım ağı TikTok'un sahibi ByteDance ve Huawei Technologies’in de aralarında olduğu birçok Çinli teknoloji devinin Çin'in Uygurları kontrol etme, izleme ve sansürleme için Komünist Parti iktidarı ile yakından çalıştığı iddia edildi

Rapor: Çinli teknoloji devleri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine destek veriyor, System.String[]

Sosyal paylaşım ağı TikTok'un sahibi ByteDance ve Huawei Technologies'in de aralarında olduğu birçok Çinli teknoloji devinin Çin'in Uygurları kontrol etme, izleme ve sansürleme için Komünist Parti iktidarı ile yakından çalıştığı ileri sürüldü.


Avustralya merkezli Australian Strategic Policy Institute (ASPI) isimli savunma ve stratejik politika düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan yeni rapor, TikTok'un Afgan asıllı Amerikalı genç kadının Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çektiği videoyu kaldırmasından hemen sonraya denk geldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:43 
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