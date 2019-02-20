Son Dakika Haberleri: Raporlu Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu

Raporlu Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu

2 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için raporlu olan Ahmet Yavuz (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Raporlu Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için raporlu olan Ahmet Yavuz (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Orhangazi'deki bir yat fabrikasında işçi olarak çalışan Ahmet Yavuz'un, bir süre önce geçirdiği iş kazası nedeniyle bacağı kırıldı. Raporlu olan ve yalnız yaşayan Ahmet Yavuz'dan haber alamayan yakınları, dün sabah Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Işık Apartmanı'ndaki evine geldi. Yavuz'u yerde hareketsiz halde bulan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz'un cenazesi evde yapılan ilk incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Ahmet Yavuz, Orhangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kazada Tır Şoförü Feci Şekilde Can Verdi Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı

Müzik Sesinden Rahatsız Olan Baba, Oğlunu Silahla Öldürdü Antalya'da Ölü Bulunan Evsiz Vatandaşın Cebinden Çıkan 2 Lira 10 Kuruş Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Raporlu Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]