Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli Gazze'ye Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli Gazze'ye Döndü

05.02.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in sıkı kısıtlamaları ve sınırlamaları altında aylar sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli daha Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

İsrail'in sıkı kısıtlamaları ve sınırlamaları altında aylar sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli daha Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Sağlık kaynaklarından AA'ya verilen bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 25 Filistinli, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait otobüsle Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getirildi.

Aylar sonra yakınlarına kavuşan Filistinliler duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarına boğuldu. Gazze'ye dönen 25 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Gazze'ye dönen kızına kavuşan Filistinli anne, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kızımı görünce bütün her şeyi unuttum." dedi.

Başka bir kadın ise yaşadığı dramı dile getirerek, dünyanın kendisi için çok zor bir yer olduğunu anlattı. Filistinli kadın, "Oğlumu ve kocamı kaybettim. Saldırılarda şehit oldular." diye konuştu.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ını sınırlı sayıda Flisitinlinin geçişine açsa da Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın Gazze dışında tedavi alabilmek için beklediğini bildiriyor. Gazze'de tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli Gazze'ye Döndü - Son Dakika

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:08:41. #7.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı'ndan 25 Filistinli Gazze'ye Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.