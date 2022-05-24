Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

24.05.2022 11:52

Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cınaklı'nın kullandığı 35 AS 652 plakalı otomobil, Aydın- İzmir oto yolu Çıldır Havaalanı bağlantı noktasında refüje çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Kaynak: AA

Otomobil, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Refüje çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement