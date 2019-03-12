Refüje Çarpan Otomobil Ters Döndü: 2 Yaralı
38 dakika önce
Elazığ'da refüje çarparak takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Elazığ
'da refüje çarparak takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DG 264 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri aracı her ihtimale karşı kontrol ederken, polis ekipleri de inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:44 Kaynak: İHA
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