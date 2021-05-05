Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler - Son Dakika

Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler

05.05.2021 09:28

Esenyurt'ta Pakistan uyruklu bir kişiyi para için kaçırıp, günlerce akıl almaz işkenceden geçiren çete üyeleri, o anları kayıt altına alarak görüntüleri ise rehinenin ailesine gönderdiği belirtildi. Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalanan 6 fidyeci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. Çalıştığı iş yerindeki patronu durumundan endişelenerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gitti. M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti.

İŞKENCE VİDEOLARINI GÖNDERMİŞLER

Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yaptığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin Euro fidye istediğini söyledi. Devreye giren polis ekipleri fidyeciler ile M.S'nin patronunu telefonda konuşturarak buluşma ayarladı.

SAHTE PARA İLE FİDYECİLERİ YAKALADILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. M.S.'nin patronuna parayı teslim eden ekipler, buluşmanın gerçekleşeceği noktaya beraber geçtiler. Esenyurt Haramidere mevkinde gerçekleşen buluşmada şüpheliler ile para alışverişi yapıldığı esnada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

OPERASYON NEFES KESTİ

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.'nin Arnavutköy'de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.'yi kurtarmayı başardı. Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

M.S'nin 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenilirken, bu anların video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderildiği öğrenildi. Bıçak ve silah kafasına dayanan M.S'nin korku dolu anları ise çekilen videoya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler

Asayiş Büro, Esenyurt, Pakistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Vaybe: Yabanci uyruklu sahislar suriyeliler) ulkemizde neler yapiyo neler. Ne hale geldik daha ne haller gorucez. Allah yardimcimiz olsun Cevap Yaz 37 3 Yayından Kaldır
  • hiç: yabancı uyruklu adanalılar ve esra erol programı daha neler neler yapıyo 3 3 Yayından Kaldır
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