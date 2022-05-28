Rekabet artıyor: WhatsApp kullanıcı sayısında önemli artış!

Yeni bir çalışma, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın kullanıcı etkileşimini açıkladı. Çalışmaya göre platform, 2022'nin ilk çeyreğinde, kullanıcı etkileşiminde önemli bir artış gördü. Bunun nedeni olarak da, insanların daha güvenli bir ortamda iletişim kurmak istemesi görülüyor. Aynı zamanda Rusya- Ukrayna çatışmasının da bu artışta etkili rol oynadığı düşünülüyor.

Rapora göre WhatsApp kullanıcı sayısı, yüzde 41 arttı

WhatsApp'ın son büyük büyümesi çoğunlukla, platformu her gün kullanan 'güçlü kullanıcılar' kısmından geliyor. Yapılan son çalışma, bu kullanıcı sınıflandırmasının ilk çeyrekte ortalama yüzde 55'i oluşturduğunu gösteriyor. Ayrıca bu büyümenin büyük kısmı 18-34 yaş arasındaki kullanıcılardan oluşuyor. Ek olarak bu grup, Facebook ve Instagram uygulamalarının kullanımında da etkili oldu.

MoneyTransfers.com raporuna göre WhatsApp kullanıcı sayısı, yüzde 41 oranında arttı. Ayrıca rapora göre WhatsApp, en iyi uygulamalar arasındaki en yüksek kullanıcı yüzdesine sahip. Bunun yanı sıra geçen yıllara göre en yüksek büyümeyi de koruyor.

WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi

İnsanların güvenli şekilde iletişim kurması için WhatsApp daha sık tercih ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı da WhatsApp kullanıcı sayısı açısından önemli role sahip. Aynı şekilde Telegram'ın aylık ortalama kullanıcılarının da (MAU) yüzde 15,5'inin ilk çeyrekte her gün uygulamayı açtığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, Meta'nın en iyi mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp ve Messenger, ABD'de en büyük pazara sahip. Bu da Meta'nın uygulamalarının tüm dönem boyunca kullanımın yüzde 78'ini oluşturduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Meta, düzenli olarak iyileştirmeleri yapılan Telegram gibi platformlarla bir rekabet içinde.

Bunlarla birlikte WhatsApp, kullanıcılarına önemli güncellemeler ve özellikler sağlamak için çalışıyor. Topluluklar sekmesi, emoji tepkileri ve daha birçok yenilik şirketin bu güncellemeleri arasında yer alıyor. Her geçen gün artan rekabet karşısında rakip uygulamaların ileriki dönemlerde ne gibi güncellemeler getireceği de merak konusu.

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