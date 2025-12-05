Rekabet Kurulundan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza - Son Dakika
Ekonomi

Rekabet Kurulundan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza

Rekabet Kurulundan Med Yapım ve Ay Yapım\'a 124 milyon TL ceza
05.12.2025 13:27
Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen dizi yapım şirketleri Med Yapım ve Ay Yapım'a, rekabeti sınırladıkları gerekçesiyle toplam 124 milyon lira idari para cezası verdi. Kurul, iki firmanın özellikle yurt dışı dağıtım süreçlerinde rekabeti etkileyen uygulamalarda bulunduğunu tespit etti.

Türkiye'nin dizi ihracatında iki büyük oyuncusu olan Med Yapım ve Ay Yapım, Rekabet Kurulu'nun merceğine takıldı. Kurul, şirketlerin yurt dışı dağıtım süreçlerinde rekabeti bozduğu gerekçesiyle toplam 124 milyon liralık ceza kesti. Karar, Türk dizi sektörünün uluslararası pazardaki etkisini ve perde arkasındaki rekabet gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Kurundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dizi ve içerik üretimindeki yüksek kapasitesinin, yurt dışı dağıtım pazarını ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan stratejik bir alan haline getirdiği belirtildi.

Bu nedenle dizilerin yurt dışına dağıtımına ilişkin pazarda rekabeti sınırlayan yapı ve uygulamaların tespit edilerek ortadan kaldırılmasının, sektörün tüm aktörleri için adil, açık ve etkin bir rekabet düzeninin tesisi bakımından kritik önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

SEKTÖRDE ADİL VE ŞEFFAF REKABET VURGUSU

"Kurum bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, pazardaki rekabetçi yapının tesisi ile birlikte ülkemizin dizi ve içerik ihracatındaki uluslararası konumunun sağlamlaştırılması, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin adil koşullarda rekabet edebilmesi, dizi ve içerik üretim sürecine katkı sağlayan diğer aktörlerin rekabetinin desteklenmesi, dağıtım kanallarında şeffaf ve çok oyunculu bir yapının sağlanması ve nihayetinde dizi ve içerik üretim ve ihracatının ülkemiz ekonomisine katkısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır."

Açıklamada, Med Yapım ve Ay Yapım'a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) vasıtasıyla Türk dizilerinin yurt dışına ortak dağıtımı faaliyetinden kaynaklanan rekabet sorunları ile iş gücü piyasalarında gerçekleştirdikleri rekabete hassas bilgi değişimi eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı anımsatılarak, soruşturmanın, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Kurul tarafından karara bağlandığı bildirildi.

AY YAPIM'A 76 MİLYON, MED YAPIM'A 48 MİLYON TL CEZA

Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir."

MADD TASFİYE EDİLECEK

Sunulan taahhüde göre, MADD'in varlığına son verileceği ve aynı zamanda Ay Yapım ve Med Yapım tarafından başkaca ortak dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği aktarılan açıklamada, MADD'in elden çıkarılması için öngörülen süre boyunca bu teşebbüsün tam işlevsel bir ortak girişim haline getirileceği ve ana şirketlerden bağımsız profesyonel yöneticiler vasıtasıyla yönetileceği belirtildi.

Açıklamada, MADD'in uygun alıcıya devrine kadar geçecek yaklaşık 12 aylık sürede söz konusu firmalarının çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışını kesin olarak engellemeye yönelik kapsamlı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

DİZİ İHRACATINDA BAĞIMSIZ DAĞITICI DÖNEMİ

"İlgili taahhüdün süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde ise taraflardan birinin MADD'deki hisselerinin tamamını diğer hissedara devretmesi yahut MADD'in tasfiye edilmesi taahhüt edilmiştir. Ay Yapım ve Med Yapım'ın dağıtım faaliyetleri sadece kendi yapımlarıyla sınırlı olacak. Dağıtım faaliyetinin yürütülmediği durumda içerikler, bağımsız dağıtıcılar üzerinden sunulacak. Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumda, yine aynı faaliyetleri birlikte yürüten başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisi kurulmayacak. Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek. Dizi ve içerikler yurt dışındaki müşterilere eşit, şeffaf ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak."

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Med Yapım, Ay Yapım, Türkiye, Ekonomi, Medya, Dizi, Son Dakika

