Rekabet Kurulu'nun Burdur'daki 10 akaryakıt istasyona ceza vermesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu'nun Burdur'daki 10 akaryakıt istasyona ceza vermesi - Son Dakika

Rekabet Kurulu'nun Burdur'daki 10 akaryakıt istasyona ceza vermesi

6 saat önce

Burdur Hasta ve Tüketicileri Koruma Derneği, kentteki 10 akaryakıt istasyonunun kendi aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmesine tepki gösterdi.

Rekabet Kurulu'nun Burdur'daki 10 akaryakıt istasyona ceza vermesi, System.String[]

Burdur Hasta ve Tüketicileri Koruma Derneği, kentteki 10 akaryakıt istasyonunun kendi aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmesine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Kemal Arslan, yaptığı açıklamada, Burdur'da faaliyet gösteren 10 akaryakıt istasyonuna, otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri gerekçesiyle Rekabet Kurulunca idari para cezası verildiğini belirtti.

Ceza kesilen istasyonlardan ikisinin belediyeye ait olduğuna dikkati çeken Arslan, belediye şirketlerinin halkı daha pahalı ürün almaya zorlayan bir anlayışla yönetilmesinin vahim bir durum olduğunu dile getirdi.

Söz konusu cezanın derneklerinin girişimi sonucu verildiğini kaydeden Arslan, şunları ifade etti:

" Türkiye'de bir il belediyesi halkına pahalı ürün satabilmek için tekel oluşturmaktan mahkum olmuştur. Bu da CHP'li bir belediye için ciddi bir ayıptır. CHP, bu ayıptan kurtulmalıdır. Belediye eliyle tekel oluşturularak Burdur halkının soyulmaya kalkışılmasını kabul edilir bulmuyoruz. Hele hele bunun sosyal demokrat bir partiye bağlı belediye eliyle yapılmasını şiddetle kınıyoruz. CHP'nin de gereğini yapmasını bekliyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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