Son Dakika Haberleri: Rektör Ağırakça Kur'an-ı Kerim'deki İlmi İ'caz Sempozyumuna Katıldı

Rektör Ağırakça Kur'an-ı Kerim'deki İlmi İ'caz Sempozyumuna Katıldı

50 dakika önce

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Irak Sünni Vakfı tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'deki ilmi i'caz uluslararası sempozyumuna katıldı.

Rektör Ağırakça Kur'an-ı Kerim'deki İlmi İ'caz Sempozyumuna Katıldı, System.String[]
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Irak Sünni Vakfı tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'deki ilmi i'caz uluslararası sempozyumuna katıldı.

Yoğun katılımın olduğu ve üç gün süren uluslararası sempozyumda Kur'an-ı Kerim'in çağdaş bilgilerle ortaya çıkan i'cazının ilmi boyutları tüm yönleriyle ele alınarak, konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bildirildi. Farklı ülkelerden 2 bine yakın akademisyen, ilim adamı ve araştırmacının katıldığı sempozyumda Kur'an-ı Kerim'in zaman içerisinde ilmi verilerle daha da güçlendiği vurgulanarak bilim ilerledikçe Kur'an'ın yönlerinin güçlü şekilde ortaya çıktığı ifade edildi.

Sempozyuma katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Bağdat'ta kurulmuş kültür ve ilim tarihinin en önemli kurumlarından biri kabul edilen Beytü'l-Hikme ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Ağırakça, "Tarih boyunca dünya çapında değerli ilim adamlarının yetiştiği evrensel icatların ve büyük keşiflerin yapıldığı Bağdat'ta böyle bir sempozyumun yapılması, Beytü'l-Hikme'nin ihyası ve İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkması noktasında bir umut oluşturmaktadır" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:04 Kaynak: İHA

Rektör, Ahmet Ağırakça, Artuklu Üniversitesi, Bağdat, Güncel
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