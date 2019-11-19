Rektör Aldemir, 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından bu yıl 'İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık' alt temasıyla 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen konferansa, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile 60 ülkeden 150 ombudsman katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig, Nizamülmülk'ün Siyasetname, Koçi Bey'in Koçi Bey Risalesi, İbn-i Haldun'un Mukaddime gibi eserlerinin devlet yönetimi konusunda dönemlerinin çok ilerisinde mesajlara sahip olduğunu anlattı.



Vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını dile getiren Erdoğan, "Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir. Buna karşılık kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler, çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. Türkiye'nin farkı, tarihi tecrübelerinden süzülüp gelen bir ferasetle devlet ile millet arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Bu sayede yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük ve en uzun süreli devletlerinden olan Osmanlı'nın manevi kurucusu denilebilecek Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü düstur edindiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Hem bireylerin hem toplumun iyiliği için gereken işleyişi kurmak ve sürdürmek, devlet idaresinin en başta gelen görevidir. Türkiye olarak özellikle de son dönemde hayata geçirdiğimiz köklü reformlarla önce geçmişte yapılan hataları ve eksikleri giderdik. Bununla kalmadık, gerçekleştirdiğimiz yönetim sistemi değişikliğiyle milli iradenin üstünlüğü ilkesini demokrasimizin merkezine yerleştirdik. Milletimizin kamu kurumları karşısındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek, devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyoruz. TBMM bünyesinde ihdas ettiğimiz Kamu Denetçiliği Kurumu, diğer adıyla Ombudsmanlık da bu anlayışın bir ürünüdür."



Konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye'de yeni bir kurum olmasına rağmen, verdiği kararlara uyma oranının ilk başlarda yüzde 20 civarındayken, şu anda yüzde 75'leri aşmış durumda olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK olarak Avrupa Birliği (AB) ile çok verimli projeler yürüttüklerini söyledi.



Malkoç, başdenetçi ve denetçilerin Türkiye'deki denetim ve insan hakları konusundaki görevlerini fevkalade düzenli, düzgün ve titiz yönettiğini ifade ederek zamanla sorun çözme kapasitesi ve kabiliyetinin daha da yükseleceğini temenni ettiklerini belirtti. Malkoç, "İnsan haklarının korunması ve tanınmasında kamu denetçiliğinin rolünün güçlendirilmesi için teknik destek projesinin uygulanmasının neticesinde kurumun çok daha güçleneceğine inanıyoruz" dedi. - AYDIN