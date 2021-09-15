Rektör Budak "El birliği ile yüz yüze eğitimimizi kesintisiz sürdüreceğiz" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden Ege Üniversitesi giriş turnikelerinde HES Kodu uygulaması yapılmaya başladı. Uygulamanın daha kolay yürütülmesi adına tüm personel ve öğrencilerin HES Kodu bilgileri Ege SSO sistemine dahil edilerek Sağlık Bakanlığı ile entegre hale getirildi.

Alınacak önlemlerin yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından önemli olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından öğrencilerimizle kampüste buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ancak, bu durumun devamlılığı için devletimizin belirlediği önlemlere uymamız hayati önem arz ediyor. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımız, toplu olarak bulunulacak yerler için bir takım önlemleri içeren bir genelge yayınladı. Buna istinaden üniversitemiz girişlerinde HES Kodu kontrolü yapılacak. Risksiz kategorisinde olan, aşı dozlarını tamamlamış ya da son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz eden kişiler ile hastalığı geçirmiş olup bilimsel olarak bağış kabul edilen süre içinde olanlar üniversitemize giriş yapabilecek" dedi.

HES Kodu uygulamasını kolaylaştırmak adına çözümler ürettiklerini belirten Rektör Budak, "Tüm öğrenci ve personelimizin HES kodları, EGE SSO üzerinden kimlik kartlarına işlendi ve Sağlık Bakanlığı verileri ile entegre hale getirildi. Böylece kartı ile üniversiteye giriş yapan öğrenci ve personelimiz, ek bir HES Kodu sorgulamasına tabi tutulmayacak. Risk durumları, kartların turnikeye okutulması ile girişte görevli personelimizin önüne gelecek. Üniversitemiz dışından misafirlerimiz ise HES Kodu sorgulaması sonrası risksiz durumda olmaları halinde giriş sağlayabilecekler. Tüm açık ve kapalı alanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeye devam edeceğiz. Aşı konusunda tereddüt ve kaygı yaşayanları ise aşılanmaya teşvik edeceğiz. Özellikle öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Eğer bir daha birbirimizden ayrı kalmak istemiyorsak devletimizin belirlediği önlemlere uymamız elzemdir. El birliği ile yüz yüze eğitimimizi kesintisiz sürdüreceğimize inancım tamdır" diye konuştu.