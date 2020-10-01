Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı - Son Dakika

Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, daire başkanlıklarında görev yapan personelle bir araya geldi.

Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, daire başkanlıklarında görev yapan personelle bir araya geldi. Kılavuz, ziyarette el birliği ile Üniversiteyi daha iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Daha önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Genel Sekreter Osman Dikmen'le birlikte İdari Mali İşler, Strateji, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği'nde görev yapan personel ile bir araya geldi. Daire başkanları ve yöneticilerin yanı sıra personelle de görüşmeler yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gelen talep ve önerileri de yönetim olarak mutlaka değerlendireceklerini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olması için yönetim olarak var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, idari ve akademik personelin desteği olmadan bu hedefe ulaşmanın çok zor olduğuna işaret etti. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Üniversite personelinin daha ferah ve modern şartlarda çalışması adına çok sayıda proje ürettiklerine dikkati çeken Kılavuz, "1975 yılında kurulan bir üniversiteyiz. Bugün sadece çalışan sayımız 7 bin 500 dolaylarında. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Akademik olarak yaptığımız çalışmaların yanı sıra kent ile bütünleşen ve toplumun sorunlarıyla birebir ilgilenen bir kurumuz. Bütün bu çalışmalarımızda idari personelimizin büyük bir rolü var. Attığımız her adımın arkasında personelimizin fedakar çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Hep birlikte çalışarak üniversitemizi daha üst sıralara çıkaracağız. Birlikte çalışarak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - BURSA

Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı
Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı
Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı

Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Rektör, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rektör Kılavuz'dan birlik beraberlik mesajı - Son Dakika Ekonomi

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