Rektör Prof. Dr. Çomaklı'dan 'tehlikeli oyun' uyarısı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 'Skull Breaker Challenge' (Kafatası kırıcı meydana okuma) isimli oyun hakkında uyarılarda bulunarak, "Zıplayan kişinin bacaklarına tekme atarak yere düşürüyor. Bunun sonucunda yere sert bir şekilde düşen kişide, kafatası kırılması, beyin kanaması, omurga zedelenmesi gibi hasarlar meydana gelebiliyor" dedi.

Sosyal medya üzerinden çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan 'Skull Breaker Challenge' oyunu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) bilim kurulunca incelemeye alındı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı söz konusu tehlikeli oyun üzerine bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ailelere uyarılarda bulundu. Kısa sürede trend olan tehlikeli oyunun, 3 kişiyle oynandığını anlatan Prof. Dr. Çomaklı, "Yapılan meydan okuma esnasında ortadaki kişi zıpladığı anda yandakiler zıplayan kişinin bacaklarına tekme atarak yere düşürüyor. Bunun sonucunda yere sert bir şekilde düşen kişide, kafatası kırılması, beyin kanaması, omurga zedelenmesi gibi hasarlar meydana gelebiliyor. Mavi Balina gibi ölüme yol açabilecek tehlikeli hareketler içeriyor. Dünyanın farklı noktalarında oyun sonrasında yaşanan yaralanmalar sonucunda, videoların yayınladığı TikTok platformu, oyuna dair videoları yasaklama kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde meydana gelen yaralanmalar sonucunda 2 lise öğrencisinin siber zorbalık suçundan gözaltına alındı. SODİGEM uzmanlarımız oyunu inceliyor" dedi.

Sosyal medya platformlarının bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Skull Breaker Challenge, video paylaşım platformu TikTok ile çocuk ve ergenler arasında hızla yayılmakta olan yeni bir akımdır. Bu oyun, Mavi Balina gibi ölüme sebebiyet verebilecek ciddi yaralanmalara yol açabilen hareketler içermektedir. Bugün itibariyle TikTok platformu, Kafatası Kırıcı Meydan Okuma videolarının yasaklandığını açıkladı. Tiktok'un aldığı yasaklama kararı, bu videoların yayılmasının önüne geçebilir. Fakat içeriklerin YouTube, Facebook ve Twitter gibi diğer platformlardan da kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

'BEYİN KANAMASINA SEBEP OLABİLİR'

Oyun sırasında yere sert bir şekilde kafasını çarpan kişilerde oluşabilecek sağlık sorunlarına dikkat çeken SODİGEM uzmanları da ölümle sonuçlanabilecek yaralanmaları şu şekilde sıraladı:

"Kafatası kırılması, beyin kanaması, beyin travması, beyin korteksi zedelenmesi, geçici veya kalıcı hafıza kaybı, omurga zedelenmesi, kısmi veya tam felç, kemik kırılmaları ve ciddi yüz yaralanmaları."