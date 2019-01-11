Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Eskişehir Basınından Ziyaret
49 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyaretler devam ediyor.
Bu kapsamda haberötesi.com.tr ve Mavi Radyo'nun sahibi Seydi Yıldız, Ajans
26 sahibi Abdullah Yeşilkaya
ile eskisehirdensondakika.com İnternet adresinin sahibi Cihad Sadıkoğlu Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofis'te gerçekleşen görüşmede Seydi Yıldız, Abdullah Yeşilkaya ve Cihad Sadıkoğlu hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektörümüz Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
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