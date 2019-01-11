Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Eskişehir Basınından Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Eskişehir Basınından Ziyaret

49 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Eskişehir Basınından Ziyaret, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Bu kapsamda haberötesi.com.tr ve Mavi Radyo'nun sahibi Seydi Yıldız, Ajans 26 sahibi Abdullah Yeşilkaya ile eskisehirdensondakika.com İnternet adresinin sahibi Cihad Sadıkoğlu Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofis'te gerçekleşen görüşmede Seydi Yıldız, Abdullah Yeşilkaya ve Cihad Sadıkoğlu hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektörümüz Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Rektör, Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Güncel
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