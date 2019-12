Rektör Şenocak'tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 5 Aralık Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 84. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.



Rektör Şenocak, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını üstelik pek çok Avrupa ülkesinden önce vermesi, Türk milletinin kadına verdiği değeri en güzel biçimde göstermektedir. Milletlerin gücünün temelinde kadınlarının gücü yatar. Buna en güzel örnek Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına, yaptığı fedakarlıklarla büyük katkı sunan Türk kadını değil midir? Savaşta olduğu kadar barış zamanlarında da kadınlarımızın katkılarına muhtacız, çünkü kadınları geri planda kalmış toplumlar hiçbir alanda başarılı olamazlar ve geri kalmaya mahkümdurlar. Büyük deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu gerçeği derhal fark etmiş ve kadınlarımızı toplumsal hayatın her alanına dahil etmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. 5 Aralık 1934'te kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesi de bu hedefe yönelik önemli bir adımdır. 1934 yılından bugüne kadınlarımızın eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla ve giderek artan oranda görev aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında, doğumdan ölüme varlıklarıyla bizleri onurlandıran, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıl dönümünü kutluyor, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Diye belirtti. - ESKİŞEHİR