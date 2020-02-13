Rektör Uzun'a gerçekleştirilen ziyaretlerde bölgesel kalkınma konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Uzun'a gerçekleştirilen ziyaretlerde bölgesel kalkınma konuşuldu - Son Dakika

Rektör Uzun'a gerçekleştirilen ziyaretlerde bölgesel kalkınma konuşuldu

6 saat önce

Bartın'daki kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgesel kalkınma odağında üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Uzun'a gerçekleştirilen ziyaretlerde bölgesel kalkınma konuşuldu, System.String[]

Bartın'daki kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgesel kalkınma odağında üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Bartın İl Jandarma Komutanı j. Alb. Fahri Semiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdoğan ile BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret ettiler.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, konuklarına Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile ortaya konulan hedefleri aktaran Rektör Uzun, "Bölgemize odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.


"Filyos Yatırım Havzasına çalışmalarımızla değer katıyoruz"


Bartın Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alındığını da hatırlatan Rektör Uzun, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Üniversitemizin 'Filyos Yatırım Havzası' odağındaki 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında çalışmaları devam ediyor. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi'ne değer katacağız" diye konuştu.


"IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı"


Rektör Uzun, ziyarette 21-22 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek bölgenin en önemli organizasyonlardan biri olan 'Ar-Ge Proje Pazarı' için başvurularının başladığını da aktararak, "Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan organizasyonumuzda Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşümüne katkı sunuyoruz. Başvuruların başladığı etkinlik için 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu.


Ziyaretler karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından son buldu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Rektör, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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