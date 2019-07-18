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Rengarenk çiçekler kadınların elinde açıyor

18 dakika önce

Hatay'da hazırlanan proje kapsamında çiçek yetiştiriciliğini öğrenen dezavantajlı kadınlar, çeşitli türde yetiştirdikleri ürünlerle gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Rengarenk çiçekler kadınların elinde açıyor, System.String[]
Hatay'da hazırlanan proje kapsamında çiçek yetiştiriciliğini öğrenen dezavantajlı kadınlar, çeşitli türde yetiştirdikleri ürünlerle gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Antakya Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gül ki Çiçekler Açsın Projesi" çerçevesinde eğitim alan dezavantajlı 20 kadın, gül, karanfil, frezya, krizantem, gypsophila, şebboy, glayöl ve lilyum türündeki çiçekleri bahçelerinde yetiştiriyor.
Kadınlar, hasat ettikleri ürünleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle işletmelere satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Kursiyer kadınlardan Fatma Çoban, AA muhabirine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin projeyi mahallede bulunan kadınlara tanıtmaları üzerine eğitime katılmaya karar verdiğini söyledi.
Çoban, kursta aldığı eğitimle çiçek yetiştiriciliğini öğrendiğini belirterek, bahçesinde frezya türü çiçek yetiştirerek, satışını yaptığını anlattı.
"Bir uğraşım oldu"
Aile bütçesine katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çoban, şöyle devam etti:
"Benim çiçek yetiştirdiğimi gören çok sayıda kadın bu işi yapmak istediğini söylüyor. Mahallede ilk defa ben yetiştirdim. Projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ev hanımıydım. Torunlarıma ve çocuklarıma bakıyordum. 3-5 keçim vardı onlarla ilgileniyordum. Şimdi proje sayesinde hem aile bütçeme katkıda bulunuyorum hemde bir uğraşım oldu. Benim için ayrı bir güzellik oldu. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum aynı zamanda para kazanıyorum. Çiçeklerimi görenler hemen fotoğraf çekiniyorlar, bu işi kendileri de yapmak istiyor."
Zeynep Bebek ise çiftçilik yapan eşi ve kayınpederine ekonomik anlamda destek olmak için projeye katıldığını anlattı.
Yaklaşık 500 metrekarelik alanda oluşturduğu serada gül yetiştirdiğini aktaran Bebek, "Serada çok güzel vakit geçiriyorum. Yetiştirdiğim gülleri koklamak büyük mutluluk. Buradan toplayarak satışını yaptığım güllerin kazancıyla aileme katkı sağlıyorum." ifadesini kullandı.
Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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