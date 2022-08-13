Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kadın general atandı - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kadın general atandı

13.08.2022 16:52
Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kadın general atandı

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfilerine göre ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı'na bir kadın general ataması yapıldı.

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfilerine göre ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı'na bir kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kez kadın general ataması gerçekleştirildi. Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini babasının mesleği nedeniyle çeşitli illerde tamamlayan Yılmaz, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan 'teğmen' rütbesinde mezun oldu. Şırnak-Silopi 23'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'nda takım komutanı, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda personel subayı, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı'nda personel temin subayı, Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde emir subayı yardımcısı, Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda kadın astsubay birlik komutanlığı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda personel kısım amiri ve Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı'nda personel şube müdürlüğü görevlerini icra etti. EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Tuğgeneral Yılmaz, 2014 ile 2022 yıllarında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yaptı. Özlem Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk suçları konusunda, ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve eğitim programlarına, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretlerine, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen birçok eğitim, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlere katıldı. TBMM Başkanlığı'nca kurulan 'Meclis Araştırma Komisyonları'nda Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen uzman olarak görev aldı. ?Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 'kamu yönetim' ile 'yönetim ve organizasyon' dallarında yüksek lisans yapan Özlem Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesi.


YORUMLAR
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Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı Giresun Jandarma'da görev değişimi Giresun Jandarma'da görev değişimi
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kadın general atandı - Son Dakika

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