RESSAM 'KOMET' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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RESSAM 'KOMET' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28.09.2022 17:33

MODERN Türk sanatının önemli temsilcilerinden ressam ve şair 'Komet', Gürkan Coşkun için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

MODERN Türk sanatının önemli temsilcilerinden ressam ve şair 'Komet', Gürkan Coşkun için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrası sanatçının cenazesi Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Ressam ve şair 'Komet' Gürkan Coşkun, 25 Eylül'de tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için daha önce eğitim gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Hamdi Bey Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının kardeşi Kayıhan Coşkun, akrabaları, ressam Bedri Baykam, oyuncu Müjdat Gezen, asistanları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Yakınları, sanatçının gönül verdiği Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutunun önünde konuşmalar yaptı. Coşkun'un eski asistanları, hayatını kaybeden sanatçıya yazdıkları şiiri tabutu başında dinletti.

Törenin ardından 'Komet'in cenazesi Bebek Camii'ne götürülmek üzere omuzlara alınarak alkışlar eşliğinde cenaze aracına nakledildi. Bebek'teki cenaze namazına CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamza Çebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

'TOPLUM ONU ÇOK UZUN BİR SÜRE KEŞFETMEYE DEVAM EDECEK2

Cenaze töreninde konuşan Ressam Bedri Baykam, Komet benim için eşsiz bir arkadaştı. Sayısız insana da arkadaşlık yaptı. Nevi şahsına münhasır çok özel bir ressamdı. Kendi efsanesini oluşturmuştu. Sanatı kendi kurduğu bir tiyatro, bir sinema gibiydi. Büyük bir entelektüel ve aydındı, müthiş bir kütüphanesi vardı. Türkiye'de olduğu kadar Fransa'da özellikle Paris'te sanatçılar arasında adı geçen, sevilen, iz bırakan bir isimdi. Herkesin kendine dair Komet anektodları vardır, muzip, tartışmayı seven, sevecen bir insandı. Köklerine, Atatürk Devrimlerine ve ülkesine bağlı bir insandı. Son dönemlerin moda akımlarının hiçbirine kapılmadı. Arkasında büyük bir iz bıraktı. Aynı zamanda büyük bir şairdi. Alıştığımız kolay beğenilen şiirler dışında farklı eserler verdi. Kendisinden sonra resimleri kadar, şiirleri de konuşulacaktır. İnsanlar deştikçe farklı Komet kimlikleri bulacak. Toplum onu çok uzun bir süre keşfetmeye devam edecek, Türkiye'de aydın yüzlerde, yaşamaya devam edecek dedi.

'ABİDİN DİNO, AVNİ ARBAŞ İLE BİRLİKTE PARİS'TE EN ÇOK TANINAN RESSAMIMIZDI'

Sanatçının dostu Oyuncu Müjdat Gezen, Buluşmaya da buraya gelirdik. Onu tanımak çok güzel bir duyguydu. Bir gün Cihangir'deki evimde birlikteydik, yanında boyası yoktu, portremi resmetmek istemişti. O zamanlar 10 yaşında olan kızım Elif'in sulu boyasıyla beni resmetti, altına da bir şiir yazdı, hala bende durur, ben ölene kadar da duracak. Komet çok yürekli, çok tatlı bir insandı. Çorum'dan buralara kadar gelmiş, devlet bursuyla Paris'e gitmiş bir isim. Şiir sanatına, resim sanatına çok güzel hizmetleri olmuştu. Abidin Dino, Avni Arbaş ile birlikte Paris'te en çok tanınan ressamımızdı, rahmet diliyorum şeklinde konuşu.

KOMET KİMDİR...

Ressam ve şair Gürkan Coşkun 1941 doğumluydu, 'kuyruklu yıldız' anlamına gelen 'Komet' ismini kullanıyordu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gördüğü eğitim sonrasında 1971'de Vincence Ünversitesi'nde plastik sanatlar eğitimi almak için Paris'e devlet bursuyla yerleşti. İlk sergisini de bir süre eğitim gördüğü Fransa'da açtı. İstanbul ve Paris arasında yaşamını sürdüren sanatçı Viyana, Salzburg, ve Brüksel'de de kişisel sergiler açmıştı. Dünya çapında birçok modern sanat müzesinde eserleri sergilenen sanatçının bazı eserleri de İstanbul Modern müzesinde sergileniyor. Gürkan Coşkun resim sanatının dışında şiir ile de ilgilenmiş, şiirlerini derlediği bir kitap da yayınlamıştı.

YORUMLAR
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Ressam ve şair Gürkan Coşkun son yolculuğuna uğurlandı Ressam ve şair Gürkan Coşkun son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gürkan Coşkun, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RESSAM 'KOMET' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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