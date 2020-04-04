Ressam Meriç hayatını kaybetti - Son Dakika

Mehmet Ali Meriç'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale 'ye götürüleceği öğrenildi.

Türkiye 'nin farklı kentlerinde bugüne kadar yaptığı eserlerle 72 sergi açan ressam Mehmet Ali Meriç, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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