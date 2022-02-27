Ressam Mikail Akar, İstanbul'un ardından bir sonraki sergisini New York'ta açacak - Son Dakika

Bugüne kadar Avrupa'nın farklı şehirlerinde 18 sergiye imza atan 9 yaşındaki ressam Mikail Akar, İstanbul'un ardından 13 Nisan'da 20. sergisini New York'ta sergi açacak.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Akar'ın, Türkiye'de ilk olan 19. sergisi "Colorful İstanbul", yoğun ilgiyle Swissotel Bosphorus'ta üç gün boyunca izleyicilerin beğenisine sundu.

"Küçük Picasso" lakabıyla tanınan Akar, henüz yedi yaşındayken eserleri dünya çapında talep gören en genç soyut sanatçı olarak kabul edildi.

İlk resmini 4 yaşında yapmaya başlayan Mikail Akar, ve ailesiyle birlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de sergi açmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Akar, "İstanbul'da sergi açtığım için çok mutluyum. Özellikle aileme bana destek oldukları ve her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eserlerini öncesinde tasarlamadan içinden geldiği gibi boyadığını ifade eden Akar, "Özellikle bir konu üzerine çalışmıyorum, farklı renkleri kullanıyorum. Okulda arkadaşlarım da benden etkilenerek resimler yapmaya başladı. Resim yapmak dışında da yüzüyorum, bisiklete biniyorum ve bilgisayar oyunlarını oynuyorum." diye konuştu.

Genç ressam, kendisini geliştirmek ve daha çok resim yapmak isteğine işaret ederek, bir ressam olarak bütün dünyada tanınmak istediğini ifade etti.

"Türk koleksiyonerlerin ilgisini çekmesi bizi mutlu ediyor"

Küçük ressamın babası Kerem Akar da oğlunun doğum gününde aldığı boyalarla resim yapmaya başladığını anlatarak, "Akşam eve geldiğimde resmi ilk gördüğümde annesinin yaptığını düşündüm. Sonra oğlumuzun yaptığını öğrenince internete koydum ve çok ilgi gördü." dedi.

Ailece oğullarını sanata yönlendirdiklerini söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sergi açıyor olmak gurur verici. Biz de her ne kadar Almanya'da doğsak da üçüncü jenerasyon Türk çocuğuyuz. Burada bizi çok güzel ve sıcak karşıladılar, eserlerimize ilgi gösterdiler. Mikail'in dünyada farklı koleksiyonerleri var ama Türkiye'den henüz olmadı. Açıkçası böylesine genç, geleceği açık bir Türk çocuğunun Türk koleksiyonerlerin ilgisini çekmesi de bizi mutlu ediyor."

Kerem Akar, bu serginin ardından New York'ta, mayıs ayının son haftasında Zürih'te ve daha sonra Roma'da sergi açacakları bilgisini verdi.

Mikail'in menajerliği konusunda kardeşine yardımcı olan halası Aliye Akar ise sergide 26 eserin yer aldığına değinerek, Türk sanatseverlerin ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi.

Yaşına rağmen dikkat çekici işlere imza atan 3'üncü sınıf öğrencisi Mikail Akar'ın eserleri 12 bin ile 30 bin Euro arasında alıcı buluyor.