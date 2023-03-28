Fiyat artışları, Ramazan menülerinde de fark edildi! Restoran ve lokantalar iftarda boş kaldı - Son Dakika
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Fiyat artışları, Ramazan menülerinde de fark edildi! Restoran ve lokantalar iftarda boş kaldı

28.03.2023 14:20

İstanbul'un birçok semtinde restoran ve lokantaların iftar saatinde boş olması gündem oldu. İftar menülerindeki fiyatları yüksek bulanlar, iftar için evlerini tercih etti. Esnaf, iftar menülerinin yüksek olmasının artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtiyor.

Ramazan ayıyla birlikte restoran ve lokantalar iftar menüleri hazırladı ancak İstanbul'da restoranlar eski günlerini arıyor. Önceki ramazanlarda rezervasyonla yer bulanabilen lokanta ve restoranlar boş kaldı. Esnaf maliyetlerin artışının menülere yansıdığını bu nedenle restoran ve lokantaların boş kaldığını belirtti. Bazı restoran sahipleri ise, iftar menülerindeki fiyatları özellikle düşük tutarak, müşteri çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

"İLK GÜN TÜM MASALAR BOŞTU"

Bakırköy'de bir restoranın çalışanı Umut Karabulut, maliyetlerle birlikte iftar menülerindeki fiyatların da arttığına dikkat çekerek, "Bu seneki Ramazan ayında müşteri sayısı, geçen seneye göre azaldı. İşler şu an için kötü. Bu sene fiyatlar, geçen seneye göre daha çok yükseldi. Et pahalı ve alınmıyor. Esnaf satış yapamıyor ve para kazanamıyor. Şu an için işlerin çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Ramazan ayının ilk gününde masaların tamamı boştu. Bakırköy ilçesinde sadece bizim restoranımızda değil, çoğu yerde boştu. Burada 15 kişi çalışıyor. Geçen seneye göre iftar menü fiyatlarımız arttı fakat bunun malzeme fiyatlarından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Malzeme almakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Fiyatlardaki yükseliş ramazan menülerine de yansıdı! Restoran ve lokantalarda iftar sofrası boş kaldı

"EVDE YEMEK YEMEYİ TERCİH EDİYORLAR"

Beyoğlu'nda restoran sahibi Orhan Boğdaycı, bu Ramazan'da geçen yıla göre işlerin daha durgun olduğunu belirterek, "Artan maliyetler fiyatları çok yükseltti. Bu durgunluğun da fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Et ürünlerinde ise ekstra bir yükseliş oldu. İnsanların alım gücünün düşmesinden dolayı, müşteri restorana gelmekte zorlanıyor. Bir etin kilosu 250-300 TL olmuş ve insanlar burada yemek yemekte zorlanıyor. Bu yüzden insanlar genelde evde yemek yemeyi tercih ediyorlar" dedi.

Fiyatlardaki yükseliş ramazan menülerine de yansıdı! Restoran ve lokantalarda iftar sofrası boş kaldı

"İLK GÜN 5 KİŞİ İFTAR YAPTIK"

Yine Beyoğlu'nda işletme sahibi Haydar Müjde ise, "Ete neredeyse her gün zam geliyor. Üç gün önce kilosuna 20 TL zam geldi. Biz bu zammı vatandaşa yansıtamıyoruz. Müşteriye bu zammı yansıttığımız zaman, bize yakınıyor. Ete her gün zam gelse bile biz işletme olarak, yılda bir kez zam yapıyoruz. Zamlardan dolayı talep de azaldı. Turizm bölgesi olduğu için sadece turistler bizi tercih ediyor. Oteller boş, İstanbul depremi de insanları korkutuyor ve gelmiyorlar. İlk gün akşam 5 kişi iftar yaptık. Her şeye yüzde 200-300 zam yapılırken, biz yüzde 10-20 zam yaptık. Biz müşteriye zammı yansıtamıyoruz. Müşteri zam yapılınca hemen etkileniyor" şeklinde konuştu.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 100'E YAKIN ZAM GELDİ

Vatandaşlar da fiyatların yüksek olmasından dolayı lokanta ve restoranlara gitmediklerini belirtti. İstanbul'da iftar menü fiyatları ilçe ve restoranlara göre farklılık gösterirken fiyatlara geçen yıla oranla yüzde 100'e yakın zam geldiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • ilker yurdagül: fix menü yapmayın kardeşim sizde. illa herkes restoranta 15 çeşit yemek zorunda mı ramazanda. belki ben dışarda yemek için çorba pilav ana yemek yiyip kalkacağım. menüyü ramazanda fixlersen 400 - 500 e kimse gelmez tabi. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • alos : KAPAT Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
  • günahkar kisi5: YALAN SOYLEMEYİN KURTARMİYORMUS.MALZEME PAHALİYMİŞMIŞ.MUSTERİ KAZİKLARKEN İYİYDİ TABİİ.. Cevap Yaz 34 17 Yayından Kaldır
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