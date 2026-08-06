Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor - Son Dakika
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Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor

Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor
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ABD’nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren bir restoran, müşterilerine sunduğu sıra dışı konseptle yeme-içme sektörünün gündemine oturdu. Hollywood kentindeki mekan, her ayın ilk pazartesi günü konukların kıyafetsiz yemek yiyebildiği özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

ABD’nin Florida eyaletinde bir restoran, yeme-içme sektöründeki rekabette öne çıkmak için ezber bozan bir uygulamaya imza attı. Hollywood kentinde bulunan restoran, her ayın ilk pazartesi günü müşterilerine kıyafetsiz yemek yeme imkanı sunan "Çıplak yemek deneyimi" etkinliği düzenlemeye başladı.

"YASALARA UYGUN"

Restoran sahibi ve şef Maurad Ali, konseptin mekanını kiralayan bir naturist gruptan ilhamla doğduğunu belirtti. Sektördeki yoğun rekabet ortamında fark yaratmak istediklerini vurgulayan Ali, ilk organizasyona gösterilen büyük ilginin ardından etkinliği her ay düzenli hale getirdiklerini açıkladı. Hollywood Belediyesi Sözcüsü Joann Hussey de çalışanların giyinik olması ve kapalı özel organizasyon şartı nedeniyle uygulamanın yasalara uygun olduğunu doğruladı.

ÇIPLAK YEMEĞİN BEDELİ: ERKEKLERE 250, KADINLARA 150 DOLAR 

The People'in haberine göre, yaklaşık 20 kişilik kontenjanla sınırlandırılan etkinliğe katılım şartları ve ücret politikası şu şekilde:

Giriş ücretleri: Erkekler 250 dolar, kadınlar 150 dolar, çiftler ise 300 dolar ödüyor.

Menü içeriği: Fiyata şampanya ikramının yanı sıra filet mignon, Florida ıstakoz kuyruğu, trüflü makarna ve tatlıdan oluşan 5 çeşitli steakhouse menüsü dahil.

Giyinme kuralları: 18 yaş üzerindeki konuklar içeri girdikten sonra özel alanda soyunuyor. İsteyenler için bornoz, oturma minderi ve diz örtüsü sağlansa da çoğu konuk bornoz kullanmamayı tercih ediyor.

Güvenlik ve hijyen: Restoran çalışanları etkinlik boyunca tamamen giyinik kalırken, diğer konuklara rızasız fiziksel temas kesinlikle yasaklanıyor.

Sıra dışı organizasyonun bir sonraki buluşması 7 Eylül Pazartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemek Tarifi, Hollywood, Florida, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor - Son Dakika

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