Restorasyonu tamamlanan tarihi "Urfa Evi Uygulama Oteli" misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından restore edilen tarihi "Urfa Evi Uygulama Oteli" hizmete başladı.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi yapı bir süre önce restore edilerek butik otel ve uygulama oteline dönüştürüldü. Urfa sivil mimarı yapısını ince detaylarıyla yansıtan tarihi otel, kademeli topografyayı en ideal biçimde kullanmakta ve kent kimliğini yansıtıyor.

Kalın taş duvarlar, düz damlar ve tonozlu kemerlerden ve kuyulardan oluşan evlerde, karlık, zerzembe, eyvan, dam ve mağaralara sahip yapı bu unsurların yanı sıra; kuş takaları, ince taş işçiliğinin seçkin bezeme örnekleri unsularıyla otantik, estetik ve görsel zenginlik gibi birçok özellikleri taşıyor.

Harran Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Aşçılık öğrencilerinin uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılayacak otel, kentin turizm sektörünün nitelikli iş gücü yetiştirmesine de katkıda sunacak.

Açılışı töreni Vali Yardımcısı Mustafa Akın, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.