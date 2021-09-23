REYHANLI'DA CEMİL MERİÇ KÜLTÜR EVİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ - Son Dakika

HATAY Valiliği tarafından restorasyon çalışması tamamlanan Reyhanlı'daki Cemil Meriç Kültür Evi, Meriç'in kızı Prof Dr. Ümit Meriç'inde katılığı törenle hizmete açıldı.

Geçtiğimiz yıllarda yıldırım düşmesi sonucu bazı bölümlerine hasar oluşan ünlü fikir insanı Cemil Meriç'in doğduğu ev, Hatay valiliği tarafından yeniden restore edildi. Cemil Meriç Kültür Evi'nin yeniden hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törene konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cemil Meriç'in çok önemli fikir insanı olduğunu söyleyerek, 'Bizim için çok önemli, Hatay ve Reyhanlı için çok önemli. Ama her şeyden önce Türkiye için çok önemli. Onun yolundan yürüyebilmek onu anlayabilmek onu anlatabilmek anlamında elimizden ne geliyorsa bu gayreti göstermeye çalışıyoruz. Belki binalar bahçeler bir şey anlatmaz ama eserleri bizim neslimize bizden sonraki nesillere çok şey anlatacak. Cemil Meriç denince akla insan geliyor. Bütün kuruluşu aslında insan üzerine kurulmuş. Medeniyetin aslını da onlar bağdaşlaştırmış, eğer bir medeniyet insanına hizmet etmiyorsa bunu medeniyet saymak doğru değil. Cemil Meriç'in eserlerine baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Cemil Meriç'i rahmetle şükranla anıyoruz' dedi.

Törene katılan kızı Prof Dr. Ümit Meriç ise, babasının hayatından söz etti. Prof. Dr. Meriç, babasının 12 Aralık 1912'de Halep taşı ile inşa edilmiş evde dünyaya geldiğini söyleyerek 'Eserlerini 70 yıllık hayatı boyunca kaleme almıştır. Bugün hiç şüphe yok ki Türkiye'nin özellikle 'Bu ülke adlı' eseri ile nerdeyse 70'inci baskısına yaklaşmış olan eseri ile en çok okunan fikir adamıdır Cemil Meriç? diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Cemil Meriç Kültür Evi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.