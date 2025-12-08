Yeğenini diri diri toprağa gömen dayıdan ilk ifade - Son Dakika
Yeğenini diri diri toprağa gömen dayıdan ilk ifade

08.12.2025 12:39
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranırken başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir A.'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı Muhammet Eldavut, ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dedi.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli Amir A., 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi. 3'üncü sınıf öğrencisi Amir A.'dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı. Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler, dün saat 14.30 sıralarında Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.'nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir A., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda ameliyata alındı.

DAYISI İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İlk isteği su olan olan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Kaynak: DHA

Reyhanlı, Güvenlik, Suriye, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mert Kartal Mert Kartal:
    Bunların hepsini kovun Vatanımdan. 42 3 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    seni o agaca oturturlar insallah 31 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Ağaçtan 1 megaton kütle düşse dibe batıp üstüne toprak gelmez. Bu nasıl bir savunma? 30 0 Yanıtla
  • halil eles halil eles:
    bir narin vakası daha Allah tan çocuk hayata narin senin kadar şanslı deyil di bu çocuk ne gördu de öldürülmek istendi 6 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Canlı canlı yakılsın deyyus bu nasıl bir insan 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
