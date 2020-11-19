RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor - Son Dakika

RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor

19.11.2020 21:25
RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de mücadele eden RH Bandırmaspor'da Covid-19 teşhisi konulan futbolcu ve personel sayısı arttı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden RH Bandırmaspor'da Covid-19 teşhisi konulan futbolcu ve personel sayısı arttı. Başkan Onur Göçmez, "Asla ve asla pes etmeyeceğiz. Futbolcusu, taraftarı, yönetimi büyük bir savaş vereceğiz" dedi.

RH Bandırmaspor'da ligdeki kötü gidişat sürerken bir de buna korona kabusu eklendi. Bordo-beyazlılarda yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelde daha pozitif sonuca rastlanırken toplamda tedavi gören futbolcu sayısı 5'e, personel sayısı da 3'e yükseldi. Bordo-beyazlılarda 2 yöneticinin hastanedeki tedavilerinin son bulduğu, bir yöneticinin ise halen karantinada olduğu öğrenildi.

Başkan Göçmez: "Asla pes etmeyeceğiz"

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "5 futbolcumuz, 3 personelimiz ve 3 yöneticimiz son dönemde covid ile savaşıyor. Futbolcularımızdan 1 tanesi hastanede diğer futbolcu ve personelimiz evlerinde karantina uygulanmasına tabi olup tedavilerine devam ediliyor. 3 yöneticimizden ikisi yeni hastaneden çıktı evlerinde dinleniyor, 1 yöneticimiz ise karantinada. Her köşede bu salgın ile burun burunayız. Lütfen maske ve sosyal mesafe ile alınan önlemlere özen gösterelim. Önce sağlık Allah hepimizin yardımcısı olsun. Önümüzde çok önemli Tuzlaspor ve Balıkesir maçlarımız var. Covid-19 ve sakatlık sebebi ile 7 futbolcumuz eksik olacak. Asla ve asla pes etmeyeceğiz. Futbolcusu, taraftarı, yönetimi büyük bir savaş vereceğiz. Bu takım bizim. Herkesi göreve davet ediyorum. İnanacağız ve başaracağız. Buraya hep beraber geldik ve birlikte başaracağız. Biz bitti demeden de bu savaş bitmez ve cepheden çekinilmez" dedi. - BALIKESİR

RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor

Bandırmaspor, Koronavirüs, Futbolcu, Savaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor RH Bandırmaspor'da korona savaşı bitmiyor - Son Dakika Spor


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