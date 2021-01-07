Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, N TV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Dilmen, " Sinan Gümüş'ün golü Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Fenerbahçe oyunu rakibine verdi. 1-0'dan sonra Alanyaspor hücum üstünlüğünü aldı. Fenerbahçe için bu maçın önemi yüksekti. Çok kritik üç maçtan çıktı Fenerbahçe, Beşiktaş da bu virajdan çıktı. Fenerbahçeli taraftar için televizyon başında zor bir maç oldu. Alanyaspor 2-0'da çözülüyordu ama penaltı onları umutlandırdı. Fenerbahçe şoka girdi ama yediği golden bir dakika sonra altı pastan auta attı. İki takım için de psikolojik bir maçtı, Fenerbahçe kazandı" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Alanyaspor oynaya oynaya içerideki maçları kazanabilir ama iyi savunmaya karşı sıkıntı yaşayabilirler. Erol Hoca için önemli olan 32 puandı ve başardılar. Sinan Gümüş'ten verim aldığı için devam etti. Sadık Çiftpınar tekrar stopere çekildi. Mert Hakan'ı dinlendirmek istedi ama almak zorunda kaldı. Bu oyunu daha netice alan takımlara karşı oynarsanız kaybedersiniz."

"DÜNYANIN EN SAÇMA LAFI"

"Topu rakibe verdiler, oynasınlar istediler diye bir şey yok. Topu rakibe bırakma... Ben manyak mıyım, neden bırakayım? Böyle bir taktik yok. Bu bir silahtır. 'Hey Caulker, al topu sen oyna' mı diyorlar? Erol Hoca, 'Beyler topu rakibine verin?' mi diyor? Dünyanın en saçma lafı."

"Penaltıda sarı yanlış karar değil. Enner Valencia topa koşarken, Jose Marafona da almaya koştu, penaltı yapmaya gitmedi. VAR, kalecinin çizgide olup olmadığına bakıyor ama penaltıda ihlal var. Futbolcular erken içeri girdi. VAR buna karışmıyormuş ama Atiba, Konya'da çizgiye bastığı için ikinci sarıdan atılmıştı. Orta hakem o zaman çizgiye bakmasın, oyunculara baksın. O yüzden penaltı tekrarlanmalıydı."

"PELKAS PROBLEM ÇÖZÜCÜ"

" Jose Sosa, Fenerbahçe'de oynar ama bu Sosa değil. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas problem çözücü, attığı golü herkes atamaz. Sosa üzgün, Pelkas coşkulu. Sosa'yı kazanmak lazım. Mert Hakan'ı kazandılar. Muhtemelen yedek kaldığı için Erol Hoca konuşmuştur."

"Alanyaspor'un kendini bir analiz etmesi lazım, Fenerbahçe'nin de bu kadar pasa nasıl izin verdim diye bakması lazım. Fenerbahçe'nin golünden sonra stratejiler değişti. Alanyaspor daha fazla orta sahada kaldı. Fenerbahçe'de kontrolsüzce bir baskı kurmak istemedi."

"SÜPER LİG, 1. LİG GİBİ OLDU"

"Alanyaspor'u takdir ediyoruz ama 17 haftada 5 deplasman kayıp. Fenerbahçe de içeride 8 maçın 4'ünü kazanabildi ve ikinci. Abdullah Avcı da bunları görüyor. Süper Lig, 1. Lig gibi oldu. Orada da 8., lig lideri falan oluyor. Nisan'a doğru 3-4 takım kopar. Bence bir yıllığına Play-Off oynanabilirdi."

"SAKIN HOCAM"

"Erol Hoca 'Topu rakibe bıraktık' diyor ama sonra da '1-0 psikolojik etkisi oldu, top rakipte kaldı' diyor. Burada bir çelişki var. Sakın hocam 1-0'dan sonraki gibi oynama, 1-0'dan önceki gibi oyna. Yoksa şampiyon falan olamazsın."