Rıdvan Dilmen, Mesut Özil üzerinden Vitor Pereira'ya yüklendi: İyi niyetli değil

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini Başakşehir karşısında aldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kaybettiği maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'nın kadro tercihini eleştirdi.

"HERKESİN GÖRDÜĞÜNÜ GÖRMÜYOR YA DA GÖRMEK İSTEMİYOR"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Frankfurt maçında ne kadar koşarsanız koşun, Mesut ve Valencia'nın olduğu takımda bir kalite sunarsınız. Mesut'un attığı gol aman aman bir gol değil ama başlangıcı öyle. Hoca da dedi ki, 'Mesut kimsenin görmediğini görüyor' valla Pereira da herkesin gördüğünü görmüyor ya da görmek istemiyor. Çünkü 15 maça çıkmış Pereira, bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış. Bunu ben iyi niyetli görmem" ifadelerini kullandı.