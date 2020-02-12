Rıfat Gürbüz'den "Özgecan" anısına sunum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rıfat Gürbüz'den 'Özgecan' anısına sunum - Son Dakika

Rıfat Gürbüz'den "Özgecan" anısına sunum

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümü anısına Tarsus Fotoğraf Derneği'nde Rıfat Gürbüz'ün, "Anımsama" adlı fotoğraf sunumu gerçekleşti.

Rıfat Gürbüz'den

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümü anısına Tarsus Fotoğraf Derneği'nde Rıfat Gürbüz'ün, "Anımsama" adlı fotoğraf sunumu gerçekleşti.


Programa Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Fotoğraf Derneği Başkanı Altan Gökçen, Gamze Bozkaya, Rıfat Gürbüz ve dernek üyeleri katıldı.


Anımsama sunumundan önce Gamze Bozkaya'nın " Adana'dayız" ve "Benim Yolum" sunum- söyleşisi izlendi.


11 Şubat 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan'ın anısına Rıfat Gürbüz'ün "Anımsama" adlı fotoğraf sunumu gerçekleşti.


Tarsus Fotoğraf Derneği Başkanı Altan Gökçen, bu anlamlı sunum için katılımcılara teşekkür etti.


Özgecan Aslan'ın ölümünden sonra, fotoğraflanan kareler gösterilen sunumdan sonra Özgecan'ın nasıl katledildiği, şuan kadın cinayetlerinde neler olduğu, o dönemde yaşanılanlar konuşuldu.


Kadın cinayetleri ve Özgecan hakkında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Kentleri emekçiler yapar ama maalesef egemen sınıflar yönetir. Bu düzenin sağladığı, bütün sömürü sisteminin getirdiği oluşumlar, sadece Özgecan mı sizce? Özgecan içimizi çok sızlatıyor" dedi.


Ülkede sermaye sınıfının baskın olmasının ve emekçi insanların yok olduğundan bahseden Bozdoğan " Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği önemli 2 şey vardı, birisi akıl ve bilimdi diğeri kadına saygıydı. Kadına olan saygı ne kadar çok artarsa Cumhuriyette de bizim başarmamız gereken en önemli şey olduğunu herkesin bilmesi gerek. Sermaye sınıfına ders verilmesi gerektiğini ifade eden Bozdoğan "Dua ediyorum böyle şeyler yaşanmasın ama maalesef yaşanıyor. Bunun üzerine gidebileceğimiz tek bir olgu var bir sermaye sınıfına gereken dersi vermek, ikinci olarak da gerçekten kadın olgusuna değer vermek" diyerek herkese teşekkür etti. - MERSİN

Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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