Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı - Son Dakika
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Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Rihanna\'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı\'nı takibe aldı
21.07.2026 17:38
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Uluslararası üne sahip şarkıcı Rihanna'nın Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nın resmi hesabını takip etmeye başlaması sosyal medyada gündem oldu. Ünlü yıldızın bu hamlesinin nedeni henüz bilinmezken, gelişme kısa sürede merak konusu oldu.

Ünlü sanatçı Rihanna, sosyal medyadaki beklenmedik hamlesiyle gündeme geldi. Barbadoslu sanatçının Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nın resmi hesabını takip etmeye başlaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nı hangi nedenle takibe aldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu hamlenin olası bir Türkiye ziyareti, yeni bir proje, iş birliği ya da farklı bir nedenle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Sebebi henüz belli olmayan takip hamlesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rihanna'nın Türkiye ile bağlantılı olabileceği yönünde çeşitli yorumlar yapılırken, ünlü sanatçıdan veya Ankara Havalimanı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Esenboğa Havalimanı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Instagram, Magazin, Rihanna, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Rihanna Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bende takibe alayım benide haber yapın lutfen ya... Bir bakarsın ünlü olurum .. sonra bir dernek falan kurarım ..sonrasını biliyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    ne kadar onemli bi haber ekonomi cosar eflasyon düser millet rahatlar artık habere bak sasırttınız ıyıce 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı - Son Dakika
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