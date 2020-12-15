Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış - Son Dakika

Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış

15.12.2020 12:57
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmışRİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı ahşap evde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 12 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Rize'de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı ahşap evde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 12 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 10 evin küle döndüğü yangının, sobadaki ateş tam söndürülmeyen evin bacasından kaynaklandığı tespit edildi.  Hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıkan köyde, AFAD ekiplerince de hasar tespit çalışması başlatıldı.İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Keçi'ye ait tek ahşap katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 9 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösterildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 12 saat süren müdahalesiyle, kontrol altına alınıp, söndürüldü.10 EV KÜLE DÖNDÜYangında içerisinde samanlıkların da yer aldığı 10 ev yanarak küle döndü. Yapılan belirlemelere göre ahşap tek katlı evde başlayan yangının; sobadaki ateşin tam söndürülmesiyle evin bacasından çıktığını tespit edildi. Yanan tüm evlerin boş olduğu, sahiplerinin ise kent ve ilçe merkezlerindeki evlerinde olduğu öğrenildi.HASAR TESPİTİNE BAŞLANDIÖte yandan, alevlerin söndürüldüğü köyde hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıkarken, bölgeye gelen iş makineleri eşliğinde başlatılan çalışmayla da, yanan evlerin üzerinde közlere toprak serildi. Köyde ayrıca, AFAD ve jandarma ekiplerince de, hasar tespit çalışması başlatıldı.'ENKAZIN ÜZERLERİNİ TOPRAKLA ÖRTÜK?Gölyayla köyü muhtarı Dursun Ali Kan, yangının gece yarısı söndürüldüğünü belirterek, 'Yangının, bacadan çıktığını gördüler. Kendileri müdahale etmeye çalıştı ama rüzgar hızla yangını büyüttü. Ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı yangın güçlükle kontrol altına alındı. Şimdi enkazın üzerlerini toprakla örtük, iyice sönmesini bekliyoruz dedi.'KORKUNÇ BİR GÜN GEÇİRDİK?Köy sakini Memiş Çolak Dün korkunç bir gün geçirdik. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Hasar gören 10'uncu ev betonarme bina olmasaydı yangın çok daha büyük boyutlara ulaşırdı. Ekipler rüzgarla şiddetlenen yangın karşısında büyük mücadele verdi. Gece 12.00'lerde alevler söndürüldü diye konuştu.'BÜYÜK BİR AFET ATLATTIK?

Yangını ilk gören Şükrü Germe de, 'Yanan ilk evin sahibini yarım saat önce arabası ile uğurladım. Sonra oradan geçerken bacadan duman çıktığını gördüm. Hemen etraftaki arkadaşlara bağırdım, hortumlarla su tutmaya çalıştık, yeterli olmadı. Bacadan çıkan alevler diğer evlere sıçradı. Biz büyük bir afet atlattık, güçlükle söndürüldü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ifadelerinde bulundu.


Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış
Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış

İkizdere, Yangın, Soba, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rize?de köyde 10 evi küle çeviren yangın, bacadan çıkmış - Son Dakika


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