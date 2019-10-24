Son Dakika Haberleri: Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği
Son Dakika Güncel Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

1 saat önce

Rize'de Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı.

Rize'de Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleri eşliğinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri karşı çıktıkları yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

İkizdere, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
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