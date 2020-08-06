Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor - Son Dakika

Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor

Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm Türkiye'de Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirileceğini dün açkılamasının ardından bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize'de...

Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor, System.String[]

Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor

RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm Türkiye'de Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirileceğini dün açkılamasının ardından bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de denetimlere başlandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve beraberindekiler bugün il merkezinde denetimleri yerinde inceledi. Rize'de insan yoğunluğunun en yüksek olduğu caddelerinden olan Osman Karavin Caddesi'nde gerçekleşen denetimlerin ardından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize özelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını dile getirerek düğün saatlerinin 2 saate düşürülmesi noktasında çalışmaların başlatıldığının altını çizdi.

Son günlerde Rize'de vaka sayılarının arttığını ve vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda daha itinalı olması gerektiğini dile getiren Çeber "Son günlerde sosyal hayatın artmasıyla da vaka sayılarımızda biraz artış var. Sosyal hayatımızı, ekonomimizi, düğünlerimizi devam ettirelim diyoruz. Rize'de vatandaşlarımız genel anlamda bu kurallara uydu, uymayanlardan rahatsız oldu. Bi zde rahatsız olduk ama uymayan da bir kesimimiz var. O nedenle son günlerde vaka sayılarımızda artış oldu. Biz kimseye ceza yazmak istemiyoruz. Hiçbir iş yerini kapatmak istemiyoruz" dedi.

"Düğünler 2 saatle sınırlandırılacak"

Rize'de artan Covid-19 vakalarının verilerine baktıklarında düğünlerin saatlerinin düşürülmesi gerekliliğini gördüklerini ve ikramın yasaklandığını sözlerine ekleyen Çeber "Önümüze verileri koyduk, 'Düğünlerimizi 2 saatle sınırlandıralım' dedik. Şimdi arkadaşlarımız onunla alakalı çalışma yürütüyor. Düğünlerde ikramı kaldırıyoruz. Düğünlerde ikramın bu süreci tetiklediğini somut olarak gördük. Restoranlarda yetkililerin metrekare ölçümünün ardından masalar yeniden dizayn edilecek. Bu konuda bir gevşeme görüyoruz. Ona göre bu sayının üzerinde müşteri almaması noktasında esnafımızın desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Hiç kimse düğünü yapılırken arkadan 2 polisin onu izlemesinden zevk almaz, 2 jandarmanın denetim anlamında onu izlemesinden zevk almaz. Bunu bizde istemiyoruz, o nedenle herkesin kurallara daha dikkatli uyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir kurallarına uyan işletmelerin girişlerine etiket yapıştırılacağını, denetimlerinin yapılarak uymadığı anda etiketin söküleceğini dile getiren Rize Valisi Çeber "Kurallara uyduğunu gördüğümüz işletmelere 'Bu iş yeri Covid kuralları hassasiyetine uyumludur' diye barkodlar vereceğiz. İşletmelere giren vatandaşlar o işletmenin Covid salgınına uygun çalıştığını görecek ve onun denetimine devam edeceğiz. Uymadığını gördüğümüz gün onu geriye alacağız" diye konuştu.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine cevap verdi

Sosyal medyadaki bilgi kirliliklerine de değinen Rize Valisi Kemal Çeber, karantinada olması gereken çalışanların iş yeri sahipleri tarafından çalıştırıldığı işletmeler olduğu iddiasına da cevap verdi. Çeber "Sosyal medyada Rize'de vaka sayılarının 750'lerde olduğu yazılıyormuş bu doğru değil. Bazı apartmanların karantinaya alındığı paylaşımları da doğru değil. Ama vaka sayılarımızın arttığı doğru. Hastalığın ciddiyeti de doğru. Gelen ihbarlar üzerine kurum kurum, her yere bakıldı. Gerekli uyarılar yapıldı. Hiçbirimizin amacı mekan kapatmak, hiçbirimizin amacı insanların ekonomilerine zarar vermek değil ama gerektiğinde tereddütsüz bunu yapacağımız ifade edildi. O noktadaki denetimler de çok sık yapılıyor. Sağlık Müdürlüğü tespit ettiği anda Emniyete, yerine göre Jandarma'ya, Tarım İl Müdürlüğü'ne, Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bildiriyor. O işletmelere yetkili arkadaşlarımız günde 3 kez gidecek, onu gördüğü anda belediyemiz o işletmeyi kapatacak" açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu, Koronavirüs, Türkiye, Rize, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:43

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor - Son Dakika
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