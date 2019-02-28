Rize'de Eğitime Kar Tatili
34 dakika önce
Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA
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