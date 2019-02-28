Son Dakika Haberleri: Rize'de Eğitime Kar Tatili

Rize'de Eğitime Kar Tatili

34 dakika önce

Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

Rize'de Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.


Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA

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