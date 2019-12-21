Rize'de festivalde vatandaşlara ikram edilen 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi - Son Dakika

Rize'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2,5 ton hamsi ikram edildi.



Rize Belediye Başkanlığınca "martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla organize edilen festival, Rize sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.



Ekiplerce 3 günde temizlenen 2,5 ton hamsi, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünde görevli 2 öğretmen, 20 öğrenci ve belediye personeli tarafından 100 metrelik 15 ızgarada pişirildi.

Festivalde 75 görevli, hamsileri ızgaralara dizmek ve pişirmek için çalışırken, 25 kişi ise ikramda bulundu. Hamsi alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir süre ızgaranın başına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti.



Binlerce kişinin katıldığı festivalde hamsiler, 2 saatte tüketildi. Festivale ilgi gösteren vatandaşlara helva ve çay da dağıtıldı.



Festival kapsamında en kısa sürede hamsi yeme ve yöresel hamsili yemek yarışması da gerçekleştirildi.

Yazıcı ve Metin, yarışmacılara çeşitli hediyeler verdi.



Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsinin bölgenin önemli bir kültürel değeri olduğunu söyledi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de birçok yeri tanıtırken yemek olarak sadece hamsiyi anlattığını aktaran Yazıcı, bu anlamda geçmişten bugüne çok farklı bir değer taşıdığına işaret etti.