Son Dakika Haberleri: Rize'de Fırtına

Rize'de Fırtına

31 dakika önce

Rize'de etkili olan fırtına hasara yol açtı.

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Rize'de etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Kentte gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Müftü Mahallesi'nde yapımı devam eden alışveriş merkezi inşaatının 3'üncü katındaki duvarda, sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

Çevrede kimse olmadığı için olumsuz bir durumun yaşanmadığı olayda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:20 Kaynak: AA

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