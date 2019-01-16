Rize'de Fırtına
31 dakika önce
Rize'de etkili olan fırtına hasara yol açtı.
Rize
'de etkili olan fırtına hasara yol açtı.
Kentte gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Müftü
Mahallesi'nde yapımı devam eden alışveriş merkezi inşaatının 3'üncü katındaki duvarda, sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Çevrede kimse olmadığı için olumsuz bir durumun yaşanmadığı olayda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:20 Kaynak: AA
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