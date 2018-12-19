Son Dakika Haberleri: Rize'de Hafriyat Kamyonu Kurbanı Anne- Kız Toprağa Verildi

Rize'de Hafriyat Kamyonu Kurbanı Anne- Kız Toprağa Verildi

3 saat önce

RİZE'de, trafiğe kapalı yolda ters yöne giren hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Sabire Öksüz (37) ile kızı Melisa Öksüz (10), son yolculuklarına uğurlandı.

Rize'de Hafriyat Kamyonu Kurbanı Anne- Kız Toprağa Verildi, System.String[]
RİZE'de, trafiğe kapalı yolda ters yöne giren hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Sabire Öksüz (37) ile kızı Melisa Öksüz (10), son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede eşi ve kızı için gözyaşı döken Ahmet Öksüz, taziyeleri kabul etti. Kazanın meydana geldiği trafiğe kapalı yolda bugün de hafriyat kamyonlarının seyrettiği görüldü. Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola ters yönde giren Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabriye Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Balcı ise polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Sabire ve kızı Melisa Öksüz için Rize Sahil Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede eşi ve kızını kaybeden acılı baba Ahmet Öksüz gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne ve kızın tabutları cenaze aracına taşındı. Ahmet Öksüz eşinin tabutuna omuz verdi. Anne ve kızın cenazeleri Çayeli ilçesi Büyükköy köyünde toprağa verildi.

'YOLDA ÖNLEM ALINSIN' ÇAĞRISI

Kazanın meydana geldiği yolda ise bugün de hafriyat kamyonlarının seyrettiği görüldü. Yayalar hızla seyreden kamyonların tehlike oluşturduğunu belirterek denetim yapılmasını istedi.

Sakine Yılmaz, kazadan dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Bu yolda hızlı araç kullanıyorlar. Biz de bu yolu kullanıyoruz. Defalarca tehlike atlattık. Önlem alınsın" dedi.

Asım Mustafa Okul da "Kazaya çok üzüldüm. Kimse bile bile kaza yapmaz ama bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik vardı. Bu yola bir önlem alınmalı" diye konuştu.

Muhammet Yılmaz ise "Bu yoldan çok ters yöne giriliyor. Dün o yol kapalıydı ama dikkatsizlik sonucu kaza yaşandı. Yolda süratli araç kullanılıyor. Burada trafik ekiplerinin önlem almasını istiyoruz. Aksi halde can kayıpları yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:40 Kaynak: DHA

Ahmet Öksüz, Anne, Rize, Güncel
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